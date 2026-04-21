Rescataron un gavilán mixto de una escuela de Ciudad que sorprendió a los alumnos

Un ave de gran tamaño se metió en un colegio de la Cuarta Sección, en la Ciudad de Mendoza, y se montó un operativo para rescatarlo. Las autoridades del Instituto Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, ubicado en calle Patricias Mendocinas, se encontraron con un visitante inesperado: un ejemplar de gavilán mixto (Parabuteo unicinctus) que había ingresado al edificio y no podía salir por sus propios medios.
Ante el hallazgo, los directivos del colegio activaron de inmediato el protocolo de emergencia comunicándose con el 911. Minutos después, equipos técnicos de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque arribaron al establecimiento educativo para realizar el procedimiento de captura segura y evitar situaciones de estrés tanto para el animal como para la comunidad educativa.
Tras una inspección visual en el lugar, los especialistas constataron que se trataba de un macho adulto de gavilán mixto que estaba en óptimas condiciones de salud. Al no presentar lesiones ni signos de cautiverio previo, se decidió su liberación inmediata en un entorno adecuado para su supervivencia, garantizando así su regreso al ecosistema de Mendoza.
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente destacaron que este tipo de aves son fundamentales para el equilibrio ambiental en el Gran Mendoza. Su presencia es vital para el control natural de plagas en zonas urbanas, por lo que su preservación es una prioridad para las autoridades ambientales de la provincia.
Recomendaciones para una convivencia responsable con la fauna silvestre
Debido al incremento de avistamientos de estas aves rapaces en áreas pobladas, el Gobierno recordó que no se debe intentar capturar ni alimentar a estos animales. Es fundamental supervisar a niños en parques con arboleda densa y mantener a las mascotas pequeñas con correa para evitar cualquier tipo de interacción accidental.
En caso de encontrar un ejemplar herido o en una situación de riesgo similar a la ocurrida en la escuela de Ciudad, se solicita a la población no actuar por cuenta propia. La recomendación es dar aviso al 911 o contactarse vía correo electrónico a [email protected] para que personal especializado maneje la situación.