Rescataron un gavilán mixto de una escuela de Ciudad que sorprendió a los alumnos

Embed - Rescataron un gavilán mixto del Instituto Nuestra Señora del Rosario de Pompeya

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente destacaron que este tipo de aves son fundamentales para el equilibrio ambiental en el Gran Mendoza. Su presencia es vital para el control natural de plagas en zonas urbanas, por lo que su preservación es una prioridad para las autoridades ambientales de la provincia.

Embed - Liberaron al gavilán mixto que se metió en un colegio de la Ciudad de Mendoza

Recomendaciones para una convivencia responsable con la fauna silvestre

Debido al incremento de avistamientos de estas aves rapaces en áreas pobladas, el Gobierno recordó que no se debe intentar capturar ni alimentar a estos animales. Es fundamental supervisar a niños en parques con arboleda densa y mantener a las mascotas pequeñas con correa para evitar cualquier tipo de interacción accidental.

En caso de encontrar un ejemplar herido o en una situación de riesgo similar a la ocurrida en la escuela de Ciudad, se solicita a la población no actuar por cuenta propia. La recomendación es dar aviso al 911 o contactarse vía correo electrónico a [email protected] para que personal especializado maneje la situación.