El Gobierno provincial presentó este martes, en paritarias, una propuesta salarial para el segundo semestre de 2026 a los médicos y enfermeros enrolados en el gremio ATE.
En paritarias, el Gobierno ofreció 8% de aumento a los médicos y enfermeros de ATE
La oferta del Gobierno a los médicos y enfermeros de ATE se desglosa 5% para agosto y 3% para noviembre. Pasaron a cuarto intermedio
La directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima, expresó: "Nos reunimos con ATE en representación del personal del Régimen 15 de la sanidad y también de los licenciados en enfermería. Les hemos acercado una propuesta salarial para el segundo semestre de 2026, que consiste en un incremento al básico del 5% para agosto y del 3% para noviembre. Asimismo, hemos recepcionado los planteos realizados por la representación gremial”.
Desde el Estado provincial recepcionaron los reclamos efectuados por la representación gremial ATE, que analizará, puertas adentro de la agrupación, si acepta o rechaza la mejora salarial ofrecida.
Cuarto intermedio para continuar las negociaciones paritarias, acordaron, sin fecha de reencuentro a la vista.
"El Gobierno provincial continúa desarrollando las reuniones paritarias correspondientes al segundo semestre de 2026 con los distintos sectores de la Administración Pública Provincial", explicó Mariana Lima.
Las negociaciones continuarán en los próximos días, de acuerdo con el cronograma establecido para los distintos sectores de la Administración Pública Provincial.