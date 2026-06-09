En paritarias, el Gobierno ofreció 8% de aumento a los médicos y enfermeros de ATE

La directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima, expresó: "Nos reunimos con ATE en representación del personal del Régimen 15 de la sanidad y también de los licenciados en enfermería. Les hemos acercado una propuesta salarial para el segundo semestre de 2026, que consiste en un incremento al básico del 5% para agosto y del 3% para noviembre. Asimismo, hemos recepcionado los planteos realizados por la representación gremial”.

ATE salud.jpg ATE Salud analiza la oferta de aumento salarial del Gobierno desde agosto en adelante.

Desde el Estado provincial recepcionaron los reclamos efectuados por la representación gremial ATE, que analizará, puertas adentro de la agrupación, si acepta o rechaza la mejora salarial ofrecida.