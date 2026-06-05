Docentes escucharon la oferta de aumento de sueldo del Gobierno para el segundo semestre

Los números no convencieron al gremio docente, por lo que las conversaciones pasaron a un cuarto intermedio para el 16 de junio.

La oferta y el reclamo docente

Lo que pide el SUTE, que no aceptó la primera oferta salarial del Gobierno, es que los docentes no sean “la variable de ajuste”.

Gustavo Correa, secretario gremial, reclamó en diálogo con Diario UNO que “el Gobierno tiene que pensar a los trabajadores de la educación con las multifunciones que están llevando adelante en la escuela y eso se tiene que ver reflejado en una propuesta salarial”.

Puntualmente, el SUTE pide que no solo se tengan en cuenta las condiciones salariales, sino la “multiplicidad de actividades” que los docentes afrontan hoy por hoy en las escuelas, “conteniendo a los pibes, a las familias, una cantidad de situaciones administrativas”.

Es decir, que efectivamente la oferta de aumento de salario “no pierda contra la inflación”, pero que, además, “atienda la multiplicidad de situaciones que estamos teniendo en la escuela”.

El aumento docente anterior

A estas paritarias, los docentes llegaron con un aumento pactado del 10% -7% en marzo y 3% en mayo- no acumulativo, calculados bajo la base salarial de diciembre de 2025 y aplicados sobre el Básico (ítem 1003) y Estado Docente (ítem 1313).

Después de los docentes, siguen las paritarias

La única reunión paritaria que se llevó a cabo este viernes fue con los docentes. El cronograma de negociaciones continuará el lunes con el resto de los gremios, entre los que se destacan ATE y AMPROS como los más numerosos.