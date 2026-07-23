El maestro que atravesó un río a pie durante meses cargando a sus alumnos para que no faltaran a clases

Tras el colapso del puente principal y al ver que los niños ya no podían llegar a la escuela, este maestro no se quedó de brazos cruzados esperando una solución de las autoridades. En cambio, tomó una decisión radical.
Durante meses cruzó un río con sus alumnos a cuestas: la historia del maestro que desafió las distancias para enseñar
Eusebio Gavilán, un maestro de 56 años, daba clases en una escuela rural de una comunidad nativa del distrito de Chontabamba, en la provincia de Oxapampa (región Pasco), en la selva central del Perú. Luego de dos años de educación virtual debido a la pandemia de COVID-19, las clases presenciales finalmente se reanudaron en 2022.
Sin embargo, los alumnos se encontraron con un obstáculo inesperado: el único puente peatonal que conectaba su comunidad con la escuela había colapsado por las intensas lluvias y la crecida del río Chontabamba. Desde entonces, la rutina del maestro cambió por completo.
La nueva rutina del maestro
Cada mañana, minutos antes de las 7:00, llegaba a la orilla del río, el maestro se descalzaba, se arremangaba los pantalones y se adentraba en las heladas y peligrosas aguas. Uno por uno, o de a dos, cargaba a los alumnos sobre sus hombros o su espalda para mantenerlos secos y protegerlos de la fuerte corriente.
Lo hizo de manera ininterrumpida hasta julio de 2022. Ese mes, las imágenes de su esfuerzo se viralizaron en internet y generaron una ola de repercusiones. Ante la presión de los medios de comunicación y los reclamos de la comunidad, la Municipalidad de Oxapampa intervino de urgencia e instaló una reparación provisional del puente, lo que permitió que tanto los alumnos como el profesor dejaran de arriesgar sus vidas para llegar a la escuela.
En pocas palabras
- Maestro cruzó un río: Un docente llevaba a sus alumnos en brazos para que no falten a clases.
- Causa del sacrificio: El puente peatonal que conectaba la comunidad con la escuela colapsó por las intensas lluvias.
- Solución temporal: Las imágenes viralizadas del docente motivaron a la Municipalidad de Oxapampa a reparar el puente.