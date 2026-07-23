El maestro que atravesó un río a pie durante meses cargando a sus alumnos para que no faltaran a clases

Sin embargo, los alumnos se encontraron con un obstáculo inesperado: el único puente peatonal que conectaba su comunidad con la escuela había colapsado por las intensas lluvias y la crecida del río Chontabamba. Desde entonces, la rutina del maestro cambió por completo.

La nueva rutina del maestro

Cada mañana, minutos antes de las 7:00, llegaba a la orilla del río, el maestro se descalzaba, se arremangaba los pantalones y se adentraba en las heladas y peligrosas aguas. Uno por uno, o de a dos, cargaba a los alumnos sobre sus hombros o su espalda para mantenerlos secos y protegerlos de la fuerte corriente.

Lo hizo de manera ininterrumpida hasta julio de 2022. Ese mes, las imágenes de su esfuerzo se viralizaron en internet y generaron una ola de repercusiones. Ante la presión de los medios de comunicación y los reclamos de la comunidad, la Municipalidad de Oxapampa intervino de urgencia e instaló una reparación provisional del puente, lo que permitió que tanto los alumnos como el profesor dejaran de arriesgar sus vidas para llegar a la escuela.