Así es una habitación del "hotel cápsula" del aeropuerto de Ezeiza: ¿cuánto cuesta la hora?

Lo que distingue estos espacios de un hotel tradicional es, ante todo, de ubicación y de formato: un hotel implica salir del aeropuerto, coordinar un traslado, y luego volver a pasar por todos los controles para reembarcar, consumiendo exactamente lo que el pasajero está tratando de cuidar: el tiempo.

Hotel cápsula en Ezeiza: no son una sala VIP

Las habitaciones del hotel cápsula en Ezeiza no son como una sala VIP: "Ofrecemos privacidad real: una cápsula individual, con puerta propia, oscuridad total, aislación acústica y un espacio pensado específicamente para el descanso, no solo para estar cómodo un rato. Es la diferencia entre hacer tiempo y efectivamente recuperarte", destacó Hernández.

Qué ofrece cada cápsula del hotel

En Buenos Aires, las Pod Capsule Airport están en el interior del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, más precisamente en la intersección de la Terminal de Arribos Internacionales y la Terminal de Vuelos Domésticos. Son módulos de 3 x 2 m2, cien por ciento privados con un espacio compartido de baños y duchas.

Una de sus principales características es la flexibilidad ya que se reservan por horas, según lo que cada pasajero necesite: la estadía se fracciona en 3, 6, 9 o 12 horas.

Desde la empresa hotelera explicaron que eligieron ese esquema entendiendo que el pasajero que tiene una conexión más larga suele buscar otro tipo de servicios y cubrir otras necesidades que My Pod, por diseño, no ofrece. "Nos enfocamos en hacer una sola cosa muy bien: el descanso", puntualizó.

Las cápsulas están diseñadas para un descanso simple y cómodo. En la opción Maxi Pod, por ejemplo, un huésped puede ingresar con una valija grande, una chica y un carry-on. Además, el alquiler del servicio permite el ingreso de una mascota de tamaño pequeño o mediano con su respectivo canil.

Cómo es el mobiliario del hotel cápsula

Cada cápsula tiene mini escritorio, luz de lectura independiente de la luz general, cortinas blackout y los huéspedes son recibidos con un kit de descanso.

Uno de los servicios más solicitados en esta instalación boutique son las duchas, las cuales están disponibles las 24 horas del día, al igual que la conserjería, y se pueden reservar desde la web. El servicio dura una hora e incluye amenities veganos y libres de parabenos, espacio de guardado para el equipaje durante el uso y refrigerio.

Otro servicio es el de las salas de reuniones las 24 horas, que, al igual que las cápsulas, pueden reservarse por hora. Con capacidad para hasta 10 personas, cuentan con equipamiento audiovisual para realizar reuniones, presentaciones y encuentros de coordinación durante escalas prolongadas.

¿Cuánto cuesta la hora del servicio?

El precio de los pods depende de la cantidad de horas y de los servicios que se utilicen pudiendo variar entre 70 y 152 dólares. Más allá del servicio que se contrate, con la tarifa, el huésped tiene acceso a un área de snacks abierta las 24 horas.

El servicio de duchas vale 25 dólares, el uso del guardaequipaje entre 14 y 22 dólares y la sala de reuniones para 4 personas entre 120 y 310 dólares.

Una oficina premium en formato cápsula

El producto se ofrece en tres modelos:

Un formato para un solo usuario para el trabajo independiente.

Uno multiusuario para colaboración que puede albergar hasta cuatro personas.

Una cabina diseñada bajo normativas de accesibilidad universal (ADA).

La reserva de los espacios se hace desde el exterior de la cabina y a través de la aplicación WeWork Go.

Luego de lanzar la solución en Estados Unidos, planean su implementación en distintos puntos estratégicos. "Los centros de convenciones y hubs corporativos de Buenos Aires son precisamente los entornos dinámicos para los que este producto fue diseñado. El objetivo es capturar la esencia de la experiencia WeWork en una cabina accesible, elegante y premium en cualquier lugar donde el talento necesite foco y privacidad", señalaron desde la compañía al mencionado sitio.