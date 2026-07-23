Cómo colocar correctamente un impermeabilizante de techo para evitar goteras en la casa

Pasos para impermeabilizar un techo que se llueve

Para colocar un impermeabilizante en el techo, lo mejor es esperar a que esté seco y evitar realizar el arreglo los días de lluvia. Lo mejor es comprar un impermeabilizante acrílico.

Compra productos de buena calidad que duren más tiempo.

Limpia y barre muy bien el techo antes de realizar el arreglo. Es importante hacer este tipo de trabajos con protección y elementos de seguridad. Quita los restos de membrana vieja o pintura descascarada. Utiliza una espátula o un cepillo de alambre. Sella las grietas o fisuras del techo usando un sellador específico que se puede comprar en la pinturería y una espátula. Para realizar la imprimación del techo, diluye el impermeabilizante con agua siguiendo las instrucciones. Coloca el producto en las grietas del techo en sentido horizontal y deja que seque por al menos 4 horas. Una vez que se seque, coloca la segunda capa en sentido vertical. En las zonas donde hay caños, uniones de paredes o grietas más grandes, conviene poner una malla de refuerzo geotextil para mayor resistencia.

Cómo arreglar el techo por dentro cuando tiene manchas de humedad

Una vez eliminados los problemas estructurales y externos del techo, hay que resolver las manchas de humedad internas del techo y las paredes. Si el problema de humedad es por las goteras, el arreglo es uno, pero si es por condensación o caños rotos, las medidas para resolverlo son otras.

La humedad en la casa puede generar daños irreversibles.

Para arreglar las manchas de humedad en el interior del techo, primero raspa la pintura suelta, coloca masilla en las imperfecciones, pon un poco de bloqueador de manchas y pinta con un látex antihongos.