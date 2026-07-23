Cómo colocar correctamente un impermeabilizante de techo para evitar goteras en la casa

El techo se puede llover por varias razones. Principalmente, suele ser por falta de mantenimiento y por una impermeabilización deficiente. El agua se filtra por las membranas gastadas del techo, cae hacia el interior de la casa y, en el peor de los casos, se va agrandando y la humedad mancha las estructuras.
Las tejas rotas, las grietas en el cemento, las canaletas tapadas y la condensación en las chapas por el vapor también pueden generar goteras en el techo.
Pasos para impermeabilizar un techo que se llueve
Para colocar un impermeabilizante en el techo, lo mejor es esperar a que esté seco y evitar realizar el arreglo los días de lluvia. Lo mejor es comprar un impermeabilizante acrílico.
- Limpia y barre muy bien el techo antes de realizar el arreglo. Es importante hacer este tipo de trabajos con protección y elementos de seguridad.
- Quita los restos de membrana vieja o pintura descascarada. Utiliza una espátula o un cepillo de alambre.
- Sella las grietas o fisuras del techo usando un sellador específico que se puede comprar en la pinturería y una espátula.
- Para realizar la imprimación del techo, diluye el impermeabilizante con agua siguiendo las instrucciones. Coloca el producto en las grietas del techo en sentido horizontal y deja que seque por al menos 4 horas. Una vez que se seque, coloca la segunda capa en sentido vertical.
- En las zonas donde hay caños, uniones de paredes o grietas más grandes, conviene poner una malla de refuerzo geotextil para mayor resistencia.
Cómo arreglar el techo por dentro cuando tiene manchas de humedad
Una vez eliminados los problemas estructurales y externos del techo, hay que resolver las manchas de humedad internas del techo y las paredes. Si el problema de humedad es por las goteras, el arreglo es uno, pero si es por condensación o caños rotos, las medidas para resolverlo son otras.
Para arreglar las manchas de humedad en el interior del techo, primero raspa la pintura suelta, coloca masilla en las imperfecciones, pon un poco de bloqueador de manchas y pinta con un látex antihongos.
En pocas palabras
- Impermeabilización de techos: Se explica cómo arreglar filtraciones y goteras en techos de casas con métodos básicos y recomendaciones.
- Arreglo de humedad: Se detallan los pasos para impermeabilizar un techo, incluyendo limpieza, sellado de grietas y aplicación de imprimación.
- Soluciones internas: Se abordan las manchas de humedad en el interior, sugiriendo raspar pintura, usar masilla y aplicar látex antihongos.