Portland, la palabra de obra: por qué en Argentina al cemento se le dice así

Cemento o portland, esa es la cuestión (aunque son lo mismo)

El material tardó décadas en masificarse, pero cuando lo hizo, arrasó con todo. Llegó a la Argentina junto con la oleada de modernización de fines del siglo XIX, y en 1916 se fundó en la localidad bonaerense de San Martín la primera fábrica local: la Compañía Argentina de Cemento Portland. Los primeros despachos al mercado interno arrancaron en 1919, hace exactamente 107 años, con una vigencia notable.

Se le dice "portland" y "porlan". Es cemento hidráulico. Imagen ilustrativa.

Desde entonces, el nombre de marca se volvió genérico, como le pasó al nylon o al telgopor. El cemento era el portland, y así se quedó. Hoy la industria despacha más de 12 millones de toneladas anuales al mercado interno, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). Y el apodo sigue tan vigente como las obras tradicionales de construcción.

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