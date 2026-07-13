Adiós al cemento en la entrada de casa: el material que es tendencia en la decoración actual

Esta corriente se alinea con la búsqueda global de materiales sostenibles y de apariencia orgánica, ideales para lograr que los ambientes integrados con jardines sean sumamente acogedores.

La piedra natural está siendo protagonista en la decoración del hogar.

Además de su indiscutible valor estético, la piedra ofrece variaciones únicas de color, resistencia total frente al clima y envejece de manera mucho más armónica que el cemento con el paso de los años.

Dependiendo del estilo de la vivienda, existen diferentes variedades de piedras muy solicitadas por los diseñadores:

Laja irregular: la gran favorita para armar senderos y caminos de jardín con un toque descontracturado.

la gran favorita para armar senderos y caminos de jardín con un toque descontracturado. Pórfido: muy buscado por sus tonos rojizos y grises, ideal para accesos vehiculares de alta resistencia.

muy buscado por sus tonos rojizos y grises, ideal para accesos vehiculares de alta resistencia. Piedra partida o grava: una excelente opción económica para delimitar zonas limpias y de estética contemporánea.

una excelente opción económica para delimitar zonas limpias y de estética contemporánea. Travertino: orientado a propuestas sofisticadas, frentes minimalistas y entradas de alta gama.

orientado a propuestas sofisticadas, frentes minimalistas y entradas de alta gama. Granito flameado: perfecto para escalones gracias a su terminación rugosa y antideslizante.

Cómo sumarse a esta tendencia sin gastar una fortuna

Una de las grandes ventajas de esta alternativa es que no es necesario realizar una demolición completa ni una reforma costosa para actualizar el aspecto del acceso principal. Los expertos en decoración sugieren incorporar la piedra de maneras sencillas pero con un alto impacto visual: