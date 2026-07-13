Adiós al cemento en la entrada de casa: el material que es tendencia en la decoración actual

El mundo del diseño de interiores y exteriores está viviendo una revolución contundente dentro y fuera del hogar. El cemento, que durante años se consagró como el rey indiscutido de las entradas, veredas y senderos gracias a su alta resistencia y bajo mantenimiento, parece estar pasando de moda.
Las nuevas corrientes de decoración proponen despedirse de estas superficies rígidas, frías y uniformes para dar la bienvenida a espacios con mucha más personalidad y conectados directamente con el entorno. En este contexto, una fuerte tendencia que llega con fuerza posiciona a un material noble y milenario como el favorito absoluto para renovar el ingreso de cualquier casa.
Cuál es el material que reemplaza al cemento en la entrada de casa
Arquitectos y especialistas en paisajismo coinciden en que los exteriores están dejando atrás el clásico gris plano para dar paso a las texturas y la autenticidad. Se trata de la piedra natural, la gran elegida de la temporada para transformar por completo la primera impresión de la vivienda.
Esta corriente se alinea con la búsqueda global de materiales sostenibles y de apariencia orgánica, ideales para lograr que los ambientes integrados con jardines sean sumamente acogedores.
Además de su indiscutible valor estético, la piedra ofrece variaciones únicas de color, resistencia total frente al clima y envejece de manera mucho más armónica que el cemento con el paso de los años.
Dependiendo del estilo de la vivienda, existen diferentes variedades de piedras muy solicitadas por los diseñadores:
- Laja irregular: la gran favorita para armar senderos y caminos de jardín con un toque descontracturado.
- Pórfido: muy buscado por sus tonos rojizos y grises, ideal para accesos vehiculares de alta resistencia.
- Piedra partida o grava: una excelente opción económica para delimitar zonas limpias y de estética contemporánea.
- Travertino: orientado a propuestas sofisticadas, frentes minimalistas y entradas de alta gama.
- Granito flameado: perfecto para escalones gracias a su terminación rugosa y antideslizante.
Cómo sumarse a esta tendencia sin gastar una fortuna
Una de las grandes ventajas de esta alternativa es que no es necesario realizar una demolición completa ni una reforma costosa para actualizar el aspecto del acceso principal. Los expertos en decoración sugieren incorporar la piedra de maneras sencillas pero con un alto impacto visual:
- Senderos intercalados: una solución moderna consiste en crear un camino con placas de piedra separadas por césped o cubresuelos, lo que aporta un gran dinamismo y fluidez al espacio.
- Focalización: se puede elegir revestir únicamente los escalones de ingreso o el umbral de la puerta principal para generar un contraste inmediato con lo que ya está construido.
- Zonificación: utilizar sectores de grava decorativa o canteros bajos a los costados de la entrada de cemento actual ayuda a suavizar visualmente los bordes rígidos y fríos.