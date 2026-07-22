Cose unos guantes sin dedos con un DIY y retazos de tela

DIY: cómo coser unos guantes sin dedos para el invierno

Para este DIY hay dos opciones: usar unos guantes con dedos que tienes en casa y ya no vas a necesitar o coser los guantes desde cero con retazos de tela de abrigo.

La primera opción de DIY es la más simple. Solo hay que tomar los guantes, realizar marcas por los puntos de los dedos donde vas a realizar los cortes y sufilar bien los bordes para que no se deshilachen. Si los guantes son de lana, conviene poner alguna tela de algodón o cinta en los bordes para que no se desarme la tela.

Por el contrario, si la idea es coser los guantes desde cero, se pueden usar unos viejos guantes para tomar la medida de las manos y luego confeccionarlos como se ve en el video del DIY, o se pueden tomar las medidas con un papel y un lápiz.

Corta los moldes de papel para comenzar a coser el DIY. Coloca los moldes de papel sobre las telas y corta dejando un centímetro de más para las costuras. Enfrenta los derechos de tela y realiza una costura recta, dejando la entrada de los dedos sin coser. Voltea los guantes y coloca un elástico en el puño; esto último es opcional.

Otros DIY para coser en invierno

Con un trozo de tela de polar se puede coser una bufanda básica de invierno o un cuellito ajustable que se transforma en gorro.

Con un DIY se pueden confeccionar diferentes proyectos.

Con un DIY puedes coser una manta térmica para la cama, o un piyama de peluche abrigado para andar de entre casa. También se pueden coser ponchos abrigados y medias térmicas para sobrellevar el frío.