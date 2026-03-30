Sueldos: oficializaron los nuevos topes salariales y el cronograma de aumentos para estatales nacionales

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Cronograma de aumentos de sueldos: ¿Cómo quedan los sueldos?

Tras las últimas negociaciones y ajustes por decreto, el calendario de actualizaciones para los empleados estatales se estructura de la siguiente manera:

Marzo: Se aplica un incremento del 4% sobre las remuneraciones de febrero.

Se aplica un incremento del sobre las remuneraciones de febrero. Abril: Se sumará un 2% adicional, buscando un sendero de desaceleración en línea con la inflación esperada.

Se sumará un adicional, buscando un sendero de desaceleración en línea con la inflación esperada. Mayo: Se prevé una nueva revisión técnica, aunque el piso ya está marcado por las proyecciones de techo de gasto.

Los nuevos topes para los sueldos fijados por el decreto

El Decreto 125/2026 es tajante en cuanto a las escalas máximas. La normativa busca evitar que los adicionales, bonificaciones o suplementos territoriales disparen el gasto en la alta dirección pública.

Límite Máximo: Ningún funcionario, sin importar el régimen de extras, podrá percibir una remuneración bruta mensual superior a la del Presidente de la Nación, ajustada por los nuevos coeficientes.

Ningún funcionario, sin importar el régimen de extras, podrá percibir una remuneración bruta mensual superior a la del Presidente de la Nación, ajustada por los nuevos coeficientes. Alcance: La medida afecta a la Administración Nacional, organismos descentralizados, empresas del Estado y entes públicos donde el Estado tenga control mayoritario.

La medida afecta a la Administración Nacional, organismos descentralizados, empresas del Estado y entes públicos donde el Estado tenga control mayoritario. Transparencia: Se establece la obligatoriedad de informar cualquier desvío en las liquidaciones que superen los topes fijados en las planillas anexas del decreto.

Contexto y ajuste de sueldos

Esta decisión se da en un marco donde el Gobierno busca dar una señal de "austeridad desde arriba". Mientras que los sindicatos del sector (como ATE y UPCN) mantienen posturas divididas sobre la pérdida del poder adquisitivo, la Casa Rosada utiliza el Boletín Oficial para "blindar" el presupuesto ante posibles fallos judiciales o reclamos administrativos por disparidad de escalas.