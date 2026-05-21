Pago de aguinaldo en Argentina: cómo calcular cuánto cobro y cuándo es la fecha límite

Paso 1: Identificá cuál fue tu sueldo bruto más alto en estos primeros seis meses.

Identificá cuál fue tu sueldo bruto más alto en estos primeros seis meses. Paso 2: Dividí ese monto por dos. Ese resultado es tu aguinaldo bruto.

Si tu remuneración bruta más alta en el semestre (entre enero y junio de 2026) fue de $800.000, el aguinaldo a percibir será de $400.000.

Calculadora de aguinaldo proporcional: si trabajaste menos de seis meses

Si no completaste los seis meses dentro de la empresa —ya sea porque ingresaste recientemente o porque el vínculo laboral terminó antes—, el aguinaldo se abona de manera proporcional.

Para realizar este cálculo exacto, es fundamental conocer la fecha de inicio de actividades. La ecuación matemática establecida es:

Fórmula: (Sueldo más alto / 12) * meses trabajados

Ejemplo proporcional: Si tu sueldo máximo fue $100.000 pero solo trabajaste 3 meses, el cálculo será (100.000 / 12) * 3, lo que da un total de $25.000.

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¿Quiénes cobran el SAC de junio y quiénes quedan afuera?

El cobro del Sueldo Anual Complementario alcanza a un universo específico de beneficiarios en la Argentina:

Trabajadores del sector privado en relación de dependencia.

en relación de dependencia. Empleados de la administración pública .

. Personal contratado en empresas del Estado .

. Trabajadores registrados (en blanco).

(en blanco). Jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.

¿Quiénes NO cobran el aguinaldo? Quedan completamente excluidos de este esquema de pagos:

Personas inscriptas bajo el régimen de monotributo .

. Trabajadores no registrados o con empleo informal sin aportes.

Fechas claves: ¿Cuándo es el último día para cobrar el aguinaldo de junio 2026?

La ley de contrato de trabajo (N° 27.073) regula las fechas límite en las que los empleadores deben acreditar este dinero: