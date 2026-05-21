Se acerca la mitad del año y crece la expectativa entre los trabajadores argentinos por el cobro del aguinaldo de junio 2026. El Sueldo Anual Complementario (SAC) es ese ingreso extra fundamental para equilibrar las finanzas domésticas a mitad del calendario o darse algún gustito.
Pago de aguinaldo en Argentina: cómo calcular cuánto cobro y cuándo es la fecha límite
Todo lo que necesitás saber para calcular el Sueldo Anual Complementario (SAC) del primer semestre. Quiénes lo reciben, la fórmula para el proporcional y los días claves de cobro según la ley
¿Cómo se calcula el aguinaldo de junio 2026?
Para saber cuánto vas a cobrar, debés saber que cada cuota del aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida dentro del semestre. Para esta primera cuota del año, el período a revisar va desde enero hasta junio.
- Paso 1: Identificá cuál fue tu sueldo bruto más alto en estos primeros seis meses.
- Paso 2: Dividí ese monto por dos. Ese resultado es tu aguinaldo bruto.
Si tu remuneración bruta más alta en el semestre (entre enero y junio de 2026) fue de $800.000, el aguinaldo a percibir será de $400.000.
Calculadora de aguinaldo proporcional: si trabajaste menos de seis meses
Si no completaste los seis meses dentro de la empresa —ya sea porque ingresaste recientemente o porque el vínculo laboral terminó antes—, el aguinaldo se abona de manera proporcional.
Para realizar este cálculo exacto, es fundamental conocer la fecha de inicio de actividades. La ecuación matemática establecida es:
- Fórmula: (Sueldo más alto / 12) * meses trabajados
Ejemplo proporcional: Si tu sueldo máximo fue $100.000 pero solo trabajaste 3 meses, el cálculo será (100.000 / 12) * 3, lo que da un total de $25.000.
¿Quiénes cobran el SAC de junio y quiénes quedan afuera?
El cobro del Sueldo Anual Complementario alcanza a un universo específico de beneficiarios en la Argentina:
- Trabajadores del sector privado en relación de dependencia.
- Empleados de la administración pública.
- Personal contratado en empresas del Estado.
- Trabajadores registrados (en blanco).
- Jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.
¿Quiénes NO cobran el aguinaldo? Quedan completamente excluidos de este esquema de pagos:
- Personas inscriptas bajo el régimen de monotributo.
- Trabajadores no registrados o con empleo informal sin aportes.
Fechas claves: ¿Cuándo es el último día para cobrar el aguinaldo de junio 2026?
La ley de contrato de trabajo (N° 27.073) regula las fechas límite en las que los empleadores deben acreditar este dinero:
- Vencimiento oficial: El límite fijado por ley para depositar el aguinaldo de junio es el martes 30 de junio de 2026.
- Período de gracia: Las empresas disponen de un margen legal de cuatro días hábiles de tolerancia posteriores a la fecha original. Por este motivo, el cobro en algunas cuentas puede extenderse legalmente hasta el lunes 6 de julio.