Cuándo se cobra el aguinaldo en Argentina y cómo saber el monto antes de tiempo

El Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo, representa un alivio económico clave a mitad de año para millones de argentinos. Si sos trabajador registrado, jubilado o pensionado, te contamos todo lo que necesitás saber sobre el pago de la primera cuota de 2026: las fechas límite de cobro, quiénes quedan excluidos y el paso a paso para calcular cuánto te corresponde.
¿Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026?
De acuerdo con la normativa vigente establecida por la ley 27.073, la primera cuota del aguinaldo tiene una fecha límite de pago muy clara:
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Fecha límite oficial: Debe abonarse a más tardar el martes 30 de junio de 2026.
Período de gracia: Las empresas cuentan legalmente con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial para realizar la liquidación de haberes. Debido a esto, el depósito en las cuentas de algunos trabajadores podría retrasarse hasta el lunes 6 de julio.
¿Quiénes tienen derecho a recibir el aguinaldo?
Este beneficio de un sueldo extra anual (dividido en dos pagos) está dirigido específicamente a los siguientes grupos:
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Empleados del sector privado en relación de dependencia.
Trabajadores de la administración pública.
Personal de empresas del Estado.
Jubilados y pensionados del sistema previsional.
¿Quiénes NO cobran el aguinaldo?
Por la estructura económica del beneficio, quedan completamente excluidos de este esquema de pagos:
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Trabajadores independientes.
Monotributistas.
Trabajadores informales o no registrados que carecen de aportes.
¿Cómo calcular el aguinaldo de junio de forma fácil?
El cálculo del SAC se realiza tomando como referencia los ingresos obtenidos durante el primer semestre del año (desde enero hasta junio):
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Si trabajaste el semestre completo: El monto a cobrar equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida en ese período. Por ejemplo: Si tu sueldo tope más alto fue de $100.000, recibirás un aguinaldo de $50.000.
Si no completaste los seis meses de trabajo: En los casos donde el empleado lleva menos tiempo en la compañía, la liquidación es proporcional al tiempo trabajado. Para calcularlo, se divide el salario máximo por 12 y luego se multiplica ese resultado por la cantidad de meses en los que prestó servicios de manera efectiva. Para este cálculo de precisión matemática, se requiere conocer la fecha exacta del inicio de actividades.