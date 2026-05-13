ANSES: fecha confirmada del pago de aguinaldo a jubilados en junio

Cabe recordar que, de acuerdo a la ley de movilidad vigente, el aguinaldo se calcula sobre el haber bruto sin tener en cuenta bonos extraordinarios o refuerzos de ingresos que no tengan carácter remunerativo, por ejemplo, el de $70.000 que reciben todos los meses aquellos jubilados que cobran la mínima.
¿Cuánto cobran los jubilados de aguinaldo en junio?
El monto del Sueldo Anual Complementario (SAC) se desprende del haber mensual. Para aquellos que perciben la jubilación mínima, el aguinaldo será equivalente a la mitad de dicho haber.
- Jubilados de la mínima: Recibirán su haber mensual con el aumento correspondiente más el 50% en concepto de aguinaldo.
- Jubilados que superan la mínima: El cálculo se realiza sobre el total del haber bruto (sin descuentos).
Calendario de pago: Aguinaldo y Haberes Junio 2026
El cronograma de ANSES se divide, como es costumbre, entre quienes perciben el haber mínimo y quienes lo superan, siguiendo el orden del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio (luego del feriado)
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
Jubilados y pensionados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio
¿Cómo consultar el recibo de sueldo?
Los beneficiarios pueden verificar el desglose de su liquidación (donde figurará el ítem "Aguinaldo" o "SAC 1° Cuota") a través de los canales oficiales:
- Cajeros automáticos: Solicitando el comprobante de pago.
- Mi ANSES: Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección "Jubilados y Pensionados" > "Consulta de recibos".