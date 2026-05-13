ANSES: fecha confirmada del pago de aguinaldo a jubilados en junio

¿Cuánto cobran los jubilados de aguinaldo en junio?

El monto del Sueldo Anual Complementario (SAC) se desprende del haber mensual. Para aquellos que perciben la jubilación mínima, el aguinaldo será equivalente a la mitad de dicho haber.

Jubilados de la mínima: Recibirán su haber mensual con el aumento correspondiente más el 50% en concepto de aguinaldo.

Recibirán su haber mensual con el aumento correspondiente más el 50% en concepto de aguinaldo. Jubilados que superan la mínima: El cálculo se realiza sobre el total del haber bruto (sin descuentos).

jubilados, anses (4)

Calendario de pago: Aguinaldo y Haberes Junio 2026

El cronograma de ANSES se divide, como es costumbre, entre quienes perciben el haber mínimo y quienes lo superan, siguiendo el orden del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

lunes 8 de junio DNI terminados en 1: martes 9 de junio

martes 9 de junio DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

miércoles 10 de junio DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

jueves 11 de junio DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

viernes 12 de junio DNI terminados en 5: martes 16 de junio (luego del feriado)

martes 16 de junio (luego del feriado) DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

miércoles 17 de junio DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

jueves 18 de junio DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

viernes 19 de junio DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

martes 23 de junio DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

miércoles 24 de junio DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

jueves 25 de junio DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

viernes 26 de junio DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

¿Cómo consultar el recibo de sueldo?

Los beneficiarios pueden verificar el desglose de su liquidación (donde figurará el ítem "Aguinaldo" o "SAC 1° Cuota") a través de los canales oficiales: