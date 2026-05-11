Más plata: la excelente noticia que dieron ANSES y Milei a los beneficiarios de AUH

El Gobierno nacional confirmó un aumento en los montos de la Tarjeta Alimentar (Prestación Alimentar) para mayo de 2026. Esta medida que beneficia a los titulares de AUH de ANSES, busca compensar el incremento en el precio de los alimentos y asegurar la nutrición de los niños, niñas y adolescentes que forman parte del sistema de seguridad social.
¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en mayo de 2026?
El aumento en la ex Tarjeta Alimentar se aplica de forma automática y los valores dependen exclusivamente de la conformación del grupo familiar. A continuación, detallamos la escala que estaba vigente para este mes:
- Familias con un hijo: Percibirán $52.250.
- Familias con dos hijos: El monto asciende a $81.936.
- Familias con tres hijos o más: Cobrarán un total de $108.062.
En cambio, con las modificaciones hechas, en mayo quedan con los siguientes montos:
- Familias con un hijo (0 a 14 años): $72.250
- Familias con dos hijos (0 a 14 años): $113.299
- Familias con tres hijos o más (0 a 14 años): $149.425
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250
Estos montos se depositan en la misma cuenta y fecha en la que se percibe la asignación principal, simplificando el acceso a los fondos para los titulares.
¿Quiénes cobran la Prestación Alimentar este mes?
El universo de beneficiarios que percibe este refuerzo económico no ha cambiado, pero es fundamental que los datos estén actualizados en Mi ANSES. Los grupos habilitados son:
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH): Con hijos de hasta 14 años inclusive.
- AUH por Discapacidad: Sin límite de edad.
- Asignación por Embarazo (AUE): A partir del tercer mes de gestación.
- Pensiones No Contributivas (PNC): Específicamente para madres de 7 hijos o más.
Calendario de pagos: ¿Cuándo se acredita el aumento?
La Tarjeta Alimentar se liquida siguiendo el cronograma habitual de pagos de la ANSES para mayo de 2026, el cual se organiza según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
¿Cómo consultar mi saldo y liquidación?
Para verificar que se haya aplicado el aumento correctamente, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien a través de la aplicación móvil en la sección "Mis Cobros".