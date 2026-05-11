Más plata: la excelente noticia que dieron ANSES y Milei a los beneficiarios de AUH

Familias con un hijo: Percibirán $52.250.

Familias con dos hijos: El monto asciende a $81.936.

Familias con tres hijos o más: Cobrarán un total de $108.062.

En cambio, con las modificaciones hechas, en mayo quedan con los siguientes montos:

Familias con un hijo (0 a 14 años): $72.250

Familias con dos hijos (0 a 14 años): $113.299

Familias con tres hijos o más (0 a 14 años): $149.425

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250

Estos montos se depositan en la misma cuenta y fecha en la que se percibe la asignación principal, simplificando el acceso a los fondos para los titulares.

anses, tarjeta alimentar (3)

¿Quiénes cobran la Prestación Alimentar este mes?

El universo de beneficiarios que percibe este refuerzo económico no ha cambiado, pero es fundamental que los datos estén actualizados en Mi ANSES. Los grupos habilitados son:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH): Con hijos de hasta 14 años inclusive.

Con hijos de hasta 14 años inclusive. AUH por Discapacidad: Sin límite de edad.

Sin límite de edad. Asignación por Embarazo (AUE): A partir del tercer mes de gestación.

A partir del tercer mes de gestación. Pensiones No Contributivas (PNC): Específicamente para madres de 7 hijos o más.

anses, auh

Calendario de pagos: ¿Cuándo se acredita el aumento?

La Tarjeta Alimentar se liquida siguiendo el cronograma habitual de pagos de la ANSES para mayo de 2026, el cual se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

¿Cómo consultar mi saldo y liquidación?

Para verificar que se haya aplicado el aumento correctamente, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien a través de la aplicación móvil en la sección "Mis Cobros".