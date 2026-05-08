En el marco de la actualización mensual de haberes por movilidad, la ANSES confirmó los nuevos valores para las asignaciones familiares. Si bien la atención suele centrarse en los pagos mensuales por hijo (SUAF), existe una línea de beneficios extraordinarios que representa un alivio económico fundamental: las Asignaciones de Pago Único (APU). En este grupo, la Asignación por Adopción se posiciona como el monto más alto que entrega el organismo.
ANSES confirmó un nuevo bono de casi $500.000: quiénes lo van a recibir
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) para mayo de 2026. Entre ellas, se destaca un beneficio que roza el medio millón de pesos
¿Quiénes cobran el bono de $492.366 en mayo?
Para este mes, tras el último ajuste del 3,38%, el monto de la Asignación por Adopción ha escalado a $492.366. Este beneficio lo perciben las familias que hayan completado un proceso de adopción y cumplan con los topes de ingresos vigentes.
Quiénes pueden pedir el bono de ANSES:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Trabajadores por temporada.
- Titulares de la Prestación por Desempleo.
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Para recibir este pago, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $5.792.488, mientras que el tope máximo por cada integrante del matrimonio es de $2.896.244.
Otros pagos únicos: Nacimiento y Matrimonio
Además del beneficio por adopción, ANSES mantiene vigentes las otras dos líneas de las APU con montos actualizados a mayo de 2026:
- Asignación por Nacimiento: El monto asciende a $82.353. Se paga a uno de los dos progenitores.
- Asignación por Matrimonio: Se abona $123.307 a cada uno de los cónyuges (un total de $246.614 por pareja).
Dato clave: Estos beneficios se denominan "de pago único" porque se perciben una sola vez por el evento ocurrido (el nacimiento, la boda o la sentencia de adopción), a diferencia de las asignaciones mensuales.
Calendario de pago y cómo realizar el trámite
A diferencia de las jubilaciones, las APU tienen un cronograma de pago unificado para todas las terminaciones de DNI. Según el Calendario de Pagos de ANSES, las fechas para mayo de 2026 son:
- Primera Quincena: Del 7 de mayo al 10 de junio.
- Segunda Quincena: Del 22 de mayo al 10 de junio.
Cómo solicitar la asignación por adopción
El trámite puede realizarse de manera presencial con turno previo o a través de la oficina virtual de ANSES. Es indispensable contar con:
- Partida de nacimiento del menor con la anotación de la adopción o testimonio de la sentencia de adopción.
- DNI del menor y de los padres.
- Tener los vínculos familiares actualizados en la base de datos de Mi ANSES.
Es importante recordar que el plazo para solicitar este dinero es de dos años a partir de la fecha de la sentencia de adopción o del nacimiento, por lo que aquellas familias que no lo hayan reclamado en su momento aún pueden hacerlo.