ANSES confirmó un nuevo bono de casi $500.000: quiénes lo van a recibir

Quiénes pueden pedir el bono de ANSES:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores por temporada.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Para recibir este pago, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $5.792.488, mientras que el tope máximo por cada integrante del matrimonio es de $2.896.244.

Otros pagos únicos: Nacimiento y Matrimonio

Además del beneficio por adopción, ANSES mantiene vigentes las otras dos líneas de las APU con montos actualizados a mayo de 2026:

Asignación por Nacimiento: El monto asciende a $82.353 . Se paga a uno de los dos progenitores.

El monto asciende a . Se paga a uno de los dos progenitores. Asignación por Matrimonio: Se abona $123.307 a cada uno de los cónyuges (un total de $246.614 por pareja).

Dato clave: Estos beneficios se denominan "de pago único" porque se perciben una sola vez por el evento ocurrido (el nacimiento, la boda o la sentencia de adopción), a diferencia de las asignaciones mensuales.

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Calendario de pago y cómo realizar el trámite

A diferencia de las jubilaciones, las APU tienen un cronograma de pago unificado para todas las terminaciones de DNI. Según el Calendario de Pagos de ANSES, las fechas para mayo de 2026 son:

Primera Quincena: Del 7 de mayo al 10 de junio.

Del 7 de mayo al 10 de junio. Segunda Quincena: Del 22 de mayo al 10 de junio.

Cómo solicitar la asignación por adopción

El trámite puede realizarse de manera presencial con turno previo o a través de la oficina virtual de ANSES. Es indispensable contar con:

Partida de nacimiento del menor con la anotación de la adopción o testimonio de la sentencia de adopción.

DNI del menor y de los padres.

Tener los vínculos familiares actualizados en la base de datos de Mi ANSES.

Es importante recordar que el plazo para solicitar este dinero es de dos años a partir de la fecha de la sentencia de adopción o del nacimiento, por lo que aquellas familias que no lo hayan reclamado en su momento aún pueden hacerlo.