Calendario SUAF mayo 2026: cuándo se cobran las Asignaciones Familiares de ANSES y cuáles son los montos

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Montos confirmados y topes de ingresos

Para este periodo, ANSES recordó que el cobro de la asignación está sujeto al Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Es fundamental tener en cuenta que si un solo integrante de la pareja supera el tope individual, se pierde el derecho al cobro, aunque la suma de ambos sea inferior al máximo permitido.

Valores de las asignaciones en mayo:

Monto máximo por hijo: $70.651 (Para ingresos familiares de hasta $1.093.852).

(Para ingresos familiares de hasta $1.093.852). Asignación por Hijo con Discapacidad: $230.032 .

. Tope Máximo Individual: $2.896.244.

$2.896.244. Tope Máximo del Grupo Familiar: $5.792.488.

A diferencia de la AUH, los trabajadores del sistema SUAF cobran el 100% del monto mensual, sin retenciones del 20%, ya que su situación laboral está formalizada en el sistema de seguridad social.

ANSES-SUAF-2.jpg

Requisitos para cobrar la Asignación Familiar

Para percibir este beneficio, los beneficiarios deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener los datos personales y vínculos familiares actualizados en la base de datos de Mi ANSES .

. Contar con hijos menores de 18 años, solteros y residentes en el país (sin límite de edad para hijos con discapacidad).

Estar dentro de los rangos de ingresos mencionados anteriormente.

¿Qué pasa con el monotributo?

Los trabajadores independientes también cobran según su categoría:

Categorías A, B y C: Perciben el monto más alto ($70.651).

Perciben el monto más alto ($70.651). Categorías D y E: Cobran un monto intermedio.

Cobran un monto intermedio. Categorías F, G y H: Acceden al monto mínimo de la escala.