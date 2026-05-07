Asignaciones Familiares de ANSES: cuáles son los nuevos montos y topes para cobrar en mayo de 2026

Tope máximo individual: $2.896.244 (bruto).

$2.896.244 (bruto). Tope máximo del grupo familiar (IGF): $5.792.488 (bruto).

Recordá que si un integrante del grupo familiar supera el tope individual, se pierde el derecho al cobro de la asignación, aunque la suma de ambos no alcance el máximo familiar.

Tabla de montos SUAF: ¿Cuánto cobro por hijo este mes?

El monto de la Asignación Familiar por Hijo varía según el rango de ingresos brutos del grupo familiar. Aquí detallamos los valores para la Zona General:

tabla de montos suaf

Asignación por Hijo con Discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, no rigen topes máximos de ingresos, pero el monto también escala según el IGF:

Tramo menor (IGF hasta $1.093.852): $230.032.

$230.032. Tramo intermedio: $162.733.

$162.733. Tramo superior (desde $1.604.240,01): $102.705.

Montos para Monotributistas

Los trabajadores independientes perciben la asignación según la categoría en la que se encuentren inscriptos:

Categorías A, B y C: Perciben los montos más altos ($70.651, $47.658 y $28.826 respectivamente).

Perciben los montos más altos ($70.651, $47.658 y $28.826 respectivamente). Categorías D a H: Cobran el tramo mínimo de $14.873 .

Cobran el tramo mínimo de . Categorías I, J y K: Solo tienen derecho a la asignación por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual.

anses (14)

Pagos únicos y ayuda escolar

Asimismo, se confirmaron los valores de las Asignaciones de Pago Único (APU) para este mes:

Nacimiento: $82.353.

$82.353. Adopción: $492.366.

$492.366. Matrimonio: $123.307.

$123.307. Ayuda Escolar Anual: Se mantiene en un valor general de $55.672, sin límite de ingresos para su percepción.

¿Cuándo se cobra?

El calendario de pagos de las asignaciones familiares SUAF comenzará el próximo lunes 11 de mayo, siguiendo el mismo cronograma de los jubilados que perciben el haber mínimo, finalizando la tanda el viernes 22 de mayo.