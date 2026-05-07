Para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, mayo llega con una actualización clave en las asignaciones familiares que paga ANSES. Según la normativa vigente, los montos se ajustan mensualmente para no quedar rezagados frente al costo de vida, impactando directamente en el bolsillo de millones de familias argentinas.
Asignaciones Familiares de ANSES: cuáles son los nuevos montos y topes para cobrar en mayo de 2026
El Gobierno nacional oficializó el aumento para las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) que rige desde este mes. Con un ajuste del 3,38% basado en la inflación de marzo, se actualizaron tanto los importes a cobrar como los topes máximos
Nuevos topes de ingresos para mayo 2026
Un dato fundamental para no quedar excluido del beneficio es el límite de ingresos. Para este mes, los techos máximos se fijaron en:
- Tope máximo individual: $2.896.244 (bruto).
- Tope máximo del grupo familiar (IGF): $5.792.488 (bruto).
Recordá que si un integrante del grupo familiar supera el tope individual, se pierde el derecho al cobro de la asignación, aunque la suma de ambos no alcance el máximo familiar.
Tabla de montos SUAF: ¿Cuánto cobro por hijo este mes?
El monto de la Asignación Familiar por Hijo varía según el rango de ingresos brutos del grupo familiar. Aquí detallamos los valores para la Zona General:
Asignación por Hijo con Discapacidad
En el caso de hijos con discapacidad, no rigen topes máximos de ingresos, pero el monto también escala según el IGF:
- Tramo menor (IGF hasta $1.093.852): $230.032.
- Tramo intermedio: $162.733.
- Tramo superior (desde $1.604.240,01): $102.705.
Montos para Monotributistas
Los trabajadores independientes perciben la asignación según la categoría en la que se encuentren inscriptos:
- Categorías A, B y C: Perciben los montos más altos ($70.651, $47.658 y $28.826 respectivamente).
- Categorías D a H: Cobran el tramo mínimo de $14.873.
- Categorías I, J y K: Solo tienen derecho a la asignación por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual.
Pagos únicos y ayuda escolar
Asimismo, se confirmaron los valores de las Asignaciones de Pago Único (APU) para este mes:
- Nacimiento: $82.353.
- Adopción: $492.366.
- Matrimonio: $123.307.
- Ayuda Escolar Anual: Se mantiene en un valor general de $55.672, sin límite de ingresos para su percepción.
¿Cuándo se cobra?
El calendario de pagos de las asignaciones familiares SUAF comenzará el próximo lunes 11 de mayo, siguiendo el mismo cronograma de los jubilados que perciben el haber mínimo, finalizando la tanda el viernes 22 de mayo.