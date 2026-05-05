Jubilados que cobran la mínima: cuánto pagará ANSES en mayo y en qué fechas según la terminación del DNI

De esta manera, el esquema queda conformado así:

Haber Mínimo Base: $393.250,17

$393.250,17 Bono de Refuerzo: $70.000,00

$70.000,00 Total de bolsillo: $463.250,17

Es importante recordar que quienes cobren un importe superior a la mínima, pero inferior a los $463.250, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

anses jubilados

Calendario de pagos ANSES: Mayo 2026

Como es habitual, el organismo previsional distribuye los pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las fechas para quienes no superan el haber mínimo son las siguientes:

Fechas de cobro según DNI:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo

ANSES, jubilados (24)

Qué pasa con el aguinaldo y próximos aumentos

Aunque el mes de mayo no contempla el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), los jubilados ya miran de reojo el mes de junio, mes en el que se liquidará el primer medio aguinaldo del año y se aplicará una nueva actualización según la inflación registrada en abril.

Para realizar consultas sobre tu liquidación específica, recordá que podés ingresar a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social o acercarte a los cajeros automáticos el mismo día de tu fecha de cobro, ya que los fondos estarán disponibles desde las primeras horas de la mañana.