Tras la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria de ANSES, los beneficiarios del sistema previsional argentino verán reflejado en sus cuentas un ajuste del 3,38%. Este porcentaje, sumado a la continuidad de los refuerzos económicos, busca mitigar el impacto de la inflación en los sectores de menores ingresos.
Jubilados que cobran la mínima: cuánto pagará ANSES en mayo y en qué fechas según la terminación del DNI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos para el mes de mayo de 2026. Los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán sus haberes con un nuevo incremento
¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en mayo de 2026?
Para este mes, el haber mínimo garantizado por ANSES ha escalado a $393.250. Sin embargo, a este monto base se le debe sumar el bono de refuerzo de $70.000, que el Gobierno ha decidido mantener para asegurar un piso de ingresos más elevado.
De esta manera, el esquema queda conformado así:
- Haber Mínimo Base: $393.250,17
- Bono de Refuerzo: $70.000,00
- Total de bolsillo: $463.250,17
Es importante recordar que quienes cobren un importe superior a la mínima, pero inferior a los $463.250, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.
Calendario de pagos ANSES: Mayo 2026
Como es habitual, el organismo previsional distribuye los pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las fechas para quienes no superan el haber mínimo son las siguientes:
Fechas de cobro según DNI:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo
Qué pasa con el aguinaldo y próximos aumentos
Aunque el mes de mayo no contempla el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), los jubilados ya miran de reojo el mes de junio, mes en el que se liquidará el primer medio aguinaldo del año y se aplicará una nueva actualización según la inflación registrada en abril.
Para realizar consultas sobre tu liquidación específica, recordá que podés ingresar a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social o acercarte a los cajeros automáticos el mismo día de tu fecha de cobro, ya que los fondos estarán disponibles desde las primeras horas de la mañana.