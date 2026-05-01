Con la llegada de mayo de 2026, la ANSES activa el calendario de pagos para jubilados y pensionados. Este mes llega con novedades importantes en los montos, debido a la actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y la confirmación de un refuerzo económico para los sectores de menores ingresos.
ANSES cuando cobro: fechas de pago a jubilados y montos en mayo 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos para el quinto mes del año. Con un nuevo aumento por movilidad y la continuidad del bono, enterate cuánto cobrás y qué día te corresponde según tu DNI.
Montos confirmados: ¿Cuánto cobran los jubilados en mayo?
De acuerdo con la Resolución 349/2025, los haberes de mayo tendrán un incremento del 3,38%. Además, el Gobierno nacional ratificó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.
De esta manera, las escalas quedan conformadas de la siguiente forma:
- Jubilación mínima: $393.174,10
- Jubilación mínima con bono: $463.174,10
- Jubilación máxima: $2.645.689,38
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,28 (más el bono proporcional).
Cambios en el calendario de pago
El cronograma de mayo presenta una logística especial debido a los feriados nacionales. El 1° de mayo (Día del Trabajador) y el lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) impactan en la distribución de las fechas, haciendo que el grueso de los pagos comience recién a partir de la segunda semana del mes.
Cronograma de pago: Jubilados que cobran la mínima
Los beneficiarios que no superen el haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Cronograma de pago: Jubilados que superan la mínima
Para aquellos que perciben haberes superiores al piso mínimo, el calendario es el siguiente:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Los beneficiarios pueden verificar su liquidación detallada y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien a través de la aplicación oficial del organismo.