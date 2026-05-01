ANSES cuando cobro: fechas de pago a jubilados y montos en mayo 2026

De esta manera, las escalas quedan conformadas de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $393.174,10

$393.174,10 Jubilación mínima con bono: $463.174,10

$463.174,10 Jubilación máxima: $2.645.689,38

$2.645.689,38 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,28 (más el bono proporcional).

anses jubilados (2)

Cambios en el calendario de pago

El cronograma de mayo presenta una logística especial debido a los feriados nacionales. El 1° de mayo (Día del Trabajador) y el lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) impactan en la distribución de las fechas, haciendo que el grueso de los pagos comience recién a partir de la segunda semana del mes.

Cronograma de pago: Jubilados que cobran la mínima

Los beneficiarios que no superen el haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 : 11 de mayo

: 11 de mayo DNI terminados en 1 : 12 de mayo

: 12 de mayo DNI terminados en 2 : 13 de mayo

: 13 de mayo DNI terminados en 3 : 14 de mayo

: 14 de mayo DNI terminados en 4 : 15 de mayo

: 15 de mayo DNI terminados en 5 : 18 de mayo

: 18 de mayo DNI terminados en 6 : 19 de mayo

: 19 de mayo DNI terminados en 7 : 20 de mayo

: 20 de mayo DNI terminados en 8 : 21 de mayo

: 21 de mayo DNI terminados en 9: 21 de mayo

Cronograma de pago: Jubilados que superan la mínima

Para aquellos que perciben haberes superiores al piso mínimo, el calendario es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 : 22 de mayo

: 22 de mayo DNI terminados en 2 y 3 : 26 de mayo

: 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5 : 27 de mayo

: 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7 : 28 de mayo

: 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Los beneficiarios pueden verificar su liquidación detallada y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien a través de la aplicación oficial del organismo.