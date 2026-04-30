ANSES: ¿aumenta el bono de 70 mil pesos a jubilados?

Naturaleza asistencial: según el Ministerio de Capital Humano, se trata de una prestación extraordinaria y no contributiva diseñada para situaciones coyunturales, por lo que no forma parte del haber previsional.

según el Ministerio de Capital Humano, se trata de una prestación extraordinaria y no contributiva diseñada para situaciones coyunturales, por lo que no forma parte del haber previsional. Exclusión de la movilidad: al no integrar el haber, el bono no está alcanzado por el régimen de movilidad jubilatoria; su modificación depende exclusivamente de la disponibilidad de recursos.

al no integrar el haber, el bono no está alcanzado por el régimen de movilidad jubilatoria; su modificación depende exclusivamente de la disponibilidad de recursos. Equilibrio fiscal: el funcionario señaló que cualquier incremento debe analizarse bajo el criterio de "administración responsable", argumentando que una actualización podría provocar un desajuste en las cuentas públicas.

¿Quién decide si se aumenta el bono?

La decisión de mantener el refuerzo fijo impacta directamente en el poder adquisitivo de quienes perciben la jubilación mínima, ya que, al no indexarse por inflación, el valor real del bono se ha degradado significativamente desde su implementación hace más de un año. Desde el Ejecutivo, sin embargo, se insiste en que la prioridad absoluta es la erradicación del déficit fiscal como método para frenar la suba de precios, lo cual, a largo plazo, beneficiaría la estabilidad de todos los sectores pasivos.

luis caputo y javier milei Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X de Luis Caputo

Finalmente, el jefe de Gabinete subrayó que cualquier decisión en la materia queda supeditada a las proyecciones de la cartera económica a cargo de Luis Caputo. La Secretaría de Hacienda advirtió que el impacto de una eventual modificación debe ser evaluado junto con otros indicadores, como la regularización del empleo y los programas de inserción laboral, para no comprometer la sostenibilidad del sistema previsional argentino.