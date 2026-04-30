Ex-Potenciar Trabajo: ¿Cuánto se cobra por Acompañamiento Social en mayo de 2026?

El monto de Acompañamiento Social en mayo

Para el mes de mayo de 2026, el monto de la prestación se mantiene en $78.000. Es importante destacar que, a diferencia de las jubilaciones mínimas, este programa no cuenta con una indexación mensual automática por IPC, por lo que el valor ha permanecido estable desde la última disposición ministerial.

Este beneficio se liquida de manera directa a través de la cuenta sueldo de la seguridad social del titular, sin intermediarios, utilizando la red de pagos de ANSES.

¿Quiénes integran el programa Acompañamiento Social?

Acompañamiento Social fue diseñado para asistir a los perfiles más frágiles que pertenecían al Potenciar Trabajo. Los grupos que permanecen en este padrón son:

Personas mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad.

Mujeres con más de cuatro hijos a cargo.

Adultos mayores con problemas de salud o condiciones de vida precarias que dificultan su inserción laboral inmediata.

A diferencia del programa "Volver al Trabajo" (enfocado en la capacitación y empleo), Acompañamiento Social tiene un enfoque puramente asistencial y de cuidado integral.

Acompañamiento-Social-sigue-vigente-en-2026

Trámites y Requisitos para el cobro del ex Potenciar Trabajo

Para asegurar la continuidad del pago en mayo, los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos de transparencia:

Actualización de datos: Es obligatorio mantener actualizados los datos de contacto y grupo familiar en la plataforma de Capital Humano.

No percepción de otros ingresos: El programa es incompatible con el empleo formal que supere el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Controles de salud: En algunos casos, se requiere el cumplimiento de controles sanitarios básicos.

Cuándo se cobra el ex-Potenciar Trabajo en mayo

Habitualmente, el pago de Acompañamiento Social se realiza de forma unificada durante los primeros 10 días hábiles del mes. Los titulares pueden consultar la fecha exacta a través de:

La app mi Argentina .

El portal Mi ANSES, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social en la sección "Mis Cobros".