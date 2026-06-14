Los nombres antiguos que volvieron con todo y son furor en 2026

Hoy, la tendencia premia la sofisticación, la fuerza fonética y la tradición. Buscar un nombre con historia es el nuevo estándar de originalidad y son cada vez más los padres que optan por elegir uno, que hace años atrás, hubiese sido visto como antiguo.

Nombre de bebé

Los nombres antiguos para nenas que lideran el ránking

Para las bebas, la elección se está volcando hacia opciones románticas, elegantes y con mucha personalidad. Entre los más elegidos se destacan: