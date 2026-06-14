Los nombres antiguos que volvieron con todo y son furor en 2026

La moda es cíclica y el universo de los nacimientos no es la excepción. Aquellos nombres que sonaban en las casas de nuestros abuelos o bisabuelos hace casi un siglo, y que durante décadas parecieron quedar en el olvido, experimentan un renacimiento histórico. Lo que comenzó como una timidez el año pasado, se consolidó en este 2026 como la opción favorita de los nuevos padres que buscan escapar de los nombres ultra modernos o tecnológicos.
Hoy, la tendencia premia la sofisticación, la fuerza fonética y la tradición. Buscar un nombre con historia es el nuevo estándar de originalidad y son cada vez más los padres que optan por elegir uno, que hace años atrás, hubiese sido visto como antiguo.
Los nombres antiguos para nenas que lideran el ránking
Para las bebas, la elección se está volcando hacia opciones románticas, elegantes y con mucha personalidad. Entre los más elegidos se destacan:
- Emma: Un clásico indiscutido que recuperó el trono global por su simpleza y fuerza.
- Justina: De origen latín, evoca la justicia y volvió a la escena con muchísima frescura.
- Margarita: Un nombre floral tradicional que evoca pureza y que vuelve a sonar tierno y moderno a la vez.
- Helena: Con "H", recuperando la grafía griega original que significa "antorcha" o "brillante".
Los nombres clásicos para varones que vuelven a sonar
En el caso de los varones, los padres están optando por nombres tradicionales que transmiten solidez y distinción:
- Felipe: Un nombre de reyes que recuperó un protagonismo absoluto en las salas de parto.
- Benjamín: Aunque nunca se fue del todo, sigue firme como el preferido por su significado ligado a la protección familiar.
- Faustino: Una de las grandes sorpresas del año, un nombre antiguo que connota fortuna y buena suerte.
- Lorenzo: Con un aire italiano irresistible, se convirtió en uno de los más sofisticados del momento.