Día del Panadero: la profesión que dio origen a los nombres más insólitos de las facturas

Esta organización, influenciada por los ideales anarquistas traídos por inmigrantes italianos, luchó hasta el final por mejoras salariales y condiciones laborales justas en un contexto de represión policial y militar.

Esta lucha histórica dio origen a muchos nombres de recetas que actualmente los argentinos consumen en cualquier panadería. Estas denominaciones hacen referencia a las porras de la policía, los cañones de las Fuerzas Armadas o incluso a la Iglesia.

Facturas con nombre de doble sentido: la historia mejor oculta de la panadería argentina

Además de contener críticas políticas y sociales, algunas facturas fueron bautizadas con nombres que exploran la sátira religiosa.

Ir a la panadería ya no va a ser lo mismo cuando conozcas la curiosa historia detrás de las facturas más emblemáticas. Cuando dices "dame una docena de...", probablemente no te detengas a pensar por qué se llama así, pero nosotros te lo contamos para que ahora sepas realmente el trasfondo de su nombre.

Vigilante: Es una factura cuyo nombre está asociado a una burla contra la policía, con el fin de ridiculizar a las fuerzas del orden imitando la forma del garrote que usan.

Es una factura cuyo está asociado a una burla contra la policía, con el fin de ridiculizar a las fuerzas del orden imitando la forma del garrote que usan. Sacramento : una simple medialuna alargada es una crítica a los siete sacramentos de la Iglesia católica.

: una simple medialuna alargada es una crítica a los siete sacramentos de la Iglesia católica. Cañoncitos : son una forma irónica de dirigirse hacia los cañones militares, poniendo en ridículo a las fuerzas armadas y sus símbolos bélicos.

: son una forma irónica de dirigirse hacia los cañones militares, poniendo en ridículo a las fuerzas armadas y sus símbolos bélicos. Cremonas : esta factura está diseñada como una hilera de letras "A", la inicial del anarquismo, simbolizando resistencia.

: esta factura está diseñada como una hilera de letras "A", la inicial del anarquismo, simbolizando resistencia. Bolas de fraile: su nombre original era "borlas de fraile", pero se les cambió por bolas como guiño a los testículos de los sacerdotes.

su original era "borlas de fraile", pero se les cambió por bolas como guiño a los testículos de los sacerdotes. Suspiro de monja: refiere a la represión sexual en los ambientes religiosos.

De esta forma, cada factura que cambia nuestras meriendas por algo rico también cuenta una historia pasada, donde el humor y la ironía se mezclan con la gastronomía nacional.