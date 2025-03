El secreto del panadero para mantener el pan fresco y crocante por mucho más tiempo

Siempre se ha pensado que el pan nace con la agricultura, pero, un estudio realizado por Proceedings of the National Academy of Sciences, indica que el surgimiento del pan es anterior al cultivo y domesticación de plantas.

En aquel entonces, los nómadas cocinaban el pan colocando la masa hecha a base de trigo, cebada y avena encima de las brasas y cubrían el amasijo con cenizas. Estos ingredientes se mezclaban con agua para obtener la textura y probablemente no se dejaba leudar como en la actualidad.

Un truco casero secreto para mantener el pan delicioso y crujiente por más tiempo

El pan es un alimento rico en carbohidratos por lo tanto es una fuente segura de energía. Algunos tipos de pan, como el de salvado y semillas, ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. El pan de masa madre tiene propiedades de absorción de nutrientes y el pan lactal contiene altos valores de calcio beneficiosos para los huesos.

Para mantener la costra crocante de todo tipo de pan y particularmente de pan casero, muchos panaderos recurren a un secreto de cocina muy sencillo. Simplemente hay que rociar la superficie del pan con agua fría, sin que se humedezca demasiado.

Una vez humedecido el pan, debes enviarlo al horno a 200 grados durante 10 o 15 minutos controlando que no se queme. Este truco casero es ideal para panes que tiene entre dos y tres días y ha pedido su crocantez natural. Un secreto super sencillo y útil para transformar un pan blando en un alimento renovado y crujiente.