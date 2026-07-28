Cómo hacer Polvorones: las galletas crocantes en 10 minutos y con 1 ingrediente secreto

Los polvorones son una de las recetas típicas de la panadería argentina que llegaron al país con la inmigración española, en el siglo XIX. Originarias de Andalucía, estas galletas son conocidas por su textura crocante y quebradiza. Son secas, pero no duras, y quedan hechas polvo (de ahí su nombre) apenas se las troza.
Los polvorones suelen venderse en panaderías o en los kioscos de barrio, por peso. Lo cierto es que estas galletas tienen un sabor inconfundible, pero para lograrlo tiene un par de secretos.
La receta auténtica de los polvorones se elabora con manteca de cerdo, harina, azúcar y, a veces, almendra molida. Sin embargo, hoy se pueden preparar con manteca común y algunos no llevan azúcar.
Pero lo que no se puede cambiar es un ingrediente: el bicarbonato de amonio. Este leudante ayuda a la textura de los polvorones y les da ese gusto inconfundible que nos transporta a la infancia. Se puede reemplazar por bicarbonato de sodio, pero no será lo mismo.
Receta para hacer polvorones, las galletas de la infancia
Ingredientes:
- 150 g de manteca
- 100 g de grasa de cerdo o vacuna (se puede reemplazar por más manteca)
- 100 g de azúcar impalpable (puede ser común o edulcorante)
- 1 huevo
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 500 g de harina 0000 (se puede hacer sin gluten, con harina de arroz o de almendras)
- 1 pizca de sal
- 1 cdta. de bicarbonato de amonio
- Opcional: ralladura de limón, cacao, canela, nueces picadas
El bicarbonato de amonio es el ingrediente secreto de los polvorones. Es un leudante que no solo aporta ligereza y crocancia, sino también ese sabor tan característico de estas galletas de panadería.
Cómo preparar la receta de polvorones: el paso a paso
- Primero, bate la manteca y la grasa a temperatura junto con el azúcar impalpable hasta que quede una consistencia cremosa. Puedes usar la batidora eléctrica o un batidor manual.
- A continuación, agrega el huevo, esencia de vainilla y los ingredientes opcionales que quieras, como ralaldura de limón, cacao, canela o nueces picadas. Mezcla hasta integrar.
- En un recipiente aparte, tamiza la harina junto con el bicarbonato de amonio y la sal. Incorpora los ingredientes secos a la mezcla húmeda e integra sin amasar. Solo debes unir con las manos hasta formar un bollo.
- Una vez que tengas la masa lista, forma cilindros compactando con cuidado y envuélvelos en papel film. Refrigera por 30 minutos.
- Pasado ese tiempo, corta los cilindros en rodajas de 2 centímetros de grosor y coloca los polvorones en una placa enmantecada o enharinada con papel manteca.
- Para terminar, cocina los polvorones en el horno precalentado a 180ºC por 10 minutos o hasta que queden apenas dorados en la base. Retira del horno y deja enfriar antes de servir.
Cómo conservarlas galletas polvorones
Si te sobran polvorones, puedes guardarlos en frascos herméticos o latas, en un lugar fresco y seco. Estas galletas caseras duran varios días.
Es importante remarcar que los polvorones no deben refrigerarse, ya que se humedecen y pierden su textura y sabor característicos.
En pocas palabras
- Polvorones: La tradicional receta argentina de galletas, un clásico de barrio con sabor inconfundible.
- Ingrediente secreto: El bicarbonato de amonio es clave para la textura crocante y el gusto característico de estas galletas.
- Conservación: Guardar los polvorones en frascos herméticos en un lugar fresco y seco para mantener su textura.