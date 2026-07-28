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5 recetas económicas y saludables con yogur natural

El yogur natural es un ingrediente clave en la cocina por su versatilidad y aporte nutricional, ideal para diversas recetas dulces y saladas.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Wraps de lechuga y atún con yogur natural.

Wraps de lechuga y atún con yogur natural.

El yogur natural es un ingrediente que no puede faltar en la cocina por su versatilidad y aporte nutricional. Gracias a su textura cremosa y sabor suave, puede utilizarse en una gran variedad de recetas, tanto dulces como saladas, aportando humedad, frescura y un toque especial a cada preparación.

En esta selección reunimos cinco recetas fáciles con yogur natural que son ideales para cualquier ocasión. Desde un postre refrescante hasta panes caseros y opciones livianas para el almuerzo o la cena, estas recetas demuestran que con un solo ingrediente es posible crear platos deliciosos y prácticos para toda la familia.

1. Receta para hacer hummus de garbanzos con yogur

Ingredientes:

  • 400 g de garbanzos cocidos
  • 70 g de aceite de oliva virgen extra
  • 60 g de semillas de sésamo tostado (opcional)
  • 50 ml de agua
  • 1 diente de ajo
  • Sal, a gusto
  • 30 g de jugo de limón
  • Comino, a gusto
  • 100 g de yogur natural

Procedimiento:

  1. Para comenzar a preparar el hummus, lava los garbanzos cocidos para retirar el líquido y luego escurre y tritura en una procesadora.
  2. A continuación, añade el diente de ajo pelado, el sésamo (opcional), el comino, la sal, el jugo de limón y el agua.
  3. Luego, tritura la mezcla hasta obtener una pasta suave y cremosa. También, suma el aceite de oliva y sigue mezclando. Si lo deseas, puedes agregar un poco de yogur natural para darle más cremosidad.
  4. Si el hummus de garbanzos queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua o aceite. Al momento de servir, espolvorea pimentón, semillas y un chorrito de aceite de oliva.

2. Recetas con yogur: bazlama, el pan turco en sartén

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 8 porciones medianas.

Ingredientes:

  • 500 g de harina de trigo
  • 1 sobre de levadura seca activa (7 g) o 20 g de levadura fresca
  • 1 cdta. de azúcar
  • 1 cdta. de sal
  • 300 ml de agua tibia
  • 100 ml de yogur natural
  • 2 cdas. de aceite de oliva

Procedimiento:

  1. Primero, en un bol grande, mezcla el agua tibia, el azúcar y la levadura. Deja reposar por 10 minutos hasta que la mezcla esté burbujeante.
  2. A continuación, agrega el yogur natural, el aceite y la sal. Agrega harina de a poco y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Amasa por 10 minutos hasta que quede elástica y ligeramente pegajosa.
  3. Cubre el bol con un repasador limpio y deja reposar por 1 hora en un lugar cálido, hasta que la masa duplique su volumen.
  4. Divide la masa en 8 porciones, forma bolas y aplánalas con las manos o con un rodillo hasta formar discos de 1 cm de grosor.
  5. Cubre los discos con un paño y deja reposar nuevamente por 15 minutos. Mientras tanto, calienta una sartén grande a fuego medio, sin aceite.
  6. Cocina el pan bazlama por 2 minutos de cada lado, hasta que veas burbujas y la superficie esté dorada. Una vez que se infle, dalo vuelta.
  7. Para terminar, y como paso opcional, pincela los panes con manteca derretida y sirve caliente.

3. Receta de wraps de lechuga y atún con yogur natural

Ingredientes:

  • 1 planta de lechuga repollada o capuchina
  • 1 lata de atún al natural
  • 1 palta mediana
  • 1 pepino
  • 1 pote de yogur natural (sin azúcar)
  • Jugo de 1/2 limón
  • Menta fresca
  • Sal y pimienta

Procedimiento:

  1. Primero, en un bol pequeño, mezcla el yogur natural con el limón, la menta, la sal y la pimienta. Si quieres, puedes sumar un diente de ajo picado. Reserva en la heladera.
  2. A continuación, escurre bien el atún. En un recipiente, mézclalo con la palta pisada y el pepino.
  3. Usa las hojas de lechuga como si fueran tortillas de harina y coloca una cucharada de la mezcla de atún en el centro.
  4. Para terminar, baña los wraps con la salsa de yogur fría y ciérralos con ayuda de un palillo.

4. Receta para hacer helado de durazno con yogur natural

Ingredientes:

  • 500 g de durazno en cubos
  • 1/2 taza de yogur natural
  • Miel, azúcar mascabo o endulzante
  • 1/2 taza de granola o almendras (opcional)
  • 1 cda. de coco rallado (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, en el vaso de la licuadora, procesa el durazno, el yogur natural y el endulzante.
  2. Una vez que obtengas una textura cremosa, agrega los toppings que quieras. Puede ser granola, coco rallado o almendras.
  3. Cuando esté listo, lleva el helado de durazno a la heladera por al menos 2 horas, para que tome consistencia y frío.

5. Receta de panqué de naranja y almendra

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina de almendra
  • 1/4 taza de maicena
  • 1 cdta. de polvo para hornear sin gluten
  • 1 pizca de sal
  • 4 huevos grandes
  • 2/3 taza de azúcar mascabado o de coco
  • 1/2 taza de aceite vegetal
  • 1/3 taza de yogur natural
  • Ralladura de 2 naranjas
  • 1/3 taza de jugo de naranja natural
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • Rodajas de naranja, almendras fileteadas y/o azúcar glass (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, en un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se aclare. Agrega el aceite y el yogur, mezcla bien e incorpora la ralladura, el jugo de naranja y la esencia de vainilla.
  2. En otro recipiente, mezcla la harina de almendra, la maicena, el polvo de hornear y la pizca de sal. Integra los secos al bol de los líquidos en dos tandas, mezclando suavemente hasta lograr una masa homogénea.
  3. Lleva la preparación del panqué de naranja y almendra a un molde. Si quieres, acomoda rodajas de naranja y almendras por encima.
  4. Para terminar, cocina el budín en el horno durante 30 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Deja enfriar en el molde por 10 minutos y decora con azúcar glass.

En pocas palabras

  • Yogur natural: Versátil ingrediente nutricional para recetas dulces y saladas.
  • Cinco recetas: Incluyen hummus, pan turco, wraps de atún, helado de durazno y panqué de naranja.
  • Preparaciones prácticas: Opciones fáciles y deliciosas para toda la familia en cualquier ocasión.
Resumen generado por Thinkindot AI

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