¡Riquísimas!

Cómo elaborar Facturas de manteca: la receta casera, tiernita y sabrosa en 20 minutos

Medialunas, libritos, moñitos, cañoncitos, vigilantes... Hay una gran variedad de recetas de facturas caseras. Te dejamos la opción con masa de manteca

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Receta de las facturas de manteca caseras

Receta de las facturas de manteca caseras, paso a paso. Foto: gentileza recetasgratis.

Las facturas de manteca son una de las recetas más famosas de las panaderías argentinas, que pueden tener diversas formas y rellenos, como membrillo, crema pastelera, dulce de leche o frutas. Entre las más conocidas están las medialunas, moñitos, cuellitos, molinos... y la lista puede seguir y seguir.

El origen de los nombres de las facturas caseras se remonta al año 1888, cuando los miembros del primer sindicato de panaderos argentinos convocaron una huelga para mejorar las condiciones laborales del sector. Durante esa huelga, los anarquistas cambiaron los nombres de varios panificados para satirizar al Estado, a la educación y a la Iglesia: así nacieron los vigilantes, los cañoncitos, las bombas, los libritos, los suspiros de monja, las bolas de fraile...

facturas.jpg

La masa de las facturas de manteca es similar al conocido hojaldre, que va acompañado de crema pastelera, membrillo, dulce de leche y/o frutas. Te enseñamos la receta, paso a paso.

Recetas: facturas de manteca con distintos rellenos

Las facturas de manteca argentinas tienen una elaboración sencilla. Te dejamos la receta perfecta compartida por el sitio el Gourmet.

Ingredientes:

Amasijo:

  • 250 cc. de leche
  • 150 gr. de azúcar
  • Esencia de vainilla, c/n
  • 500 gr. de harina
  • 30 gr. de levadura
  • 15 gr. de miel
  • 10 gr. de sal

Empaste:

  • 25 gr. de harina
  • 200 gr. de manteca

Rellenos:

  • Crema pastelera
  • Dulce de membrillo
  • Dulce de leche repostero
  • Frutas a elección
facturas de manteca 1.jpg
Las facturas de manteca llevan distintos rellenos, como membrillo, dulce de leche, crema pastelera y frutas.



Cómo preparar crema pastelera para rellenar facturas

Ingredientes:

  • 1 litro de leche
  • Cáscara de 1 limón
  • 2 ramas de canela
  • 200 gr. de azúcar
  • 6 yemas de huevo
  • 10 cdas. de maicena

Procedimiento:

  1. La noche anterior, para que tome más sabor, hierve la leche con la canela y la piel de limón, dejándola infusionar. Después, coloca la leche y deshace en ella 200 gramos de azúcar, agrega las 6 yemas de huevo y la maicena.
  2. Coloca la preparación sobre el fuego y agrégale poco a poco el resto de la leche (sin la canela y la pìel de limón) y déjalo hervir removiendo siempre.
facturas de manteca.jpg
Los tipos de facturas más conocidas son las medualinas, moñitos, cañoncitos, molinetes, bolas de fraile, bombas y libritos.



Cómo preparar la receta de las facturas de manteca caseras, paso a paso

Antes de comenzar con la preparación de la receta de facturas de manteca, enciende el horno para tenerlo caliente al momento de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos simples:

  1. Primero, en un bowl, mezcla la harina, azúcar, levadura, sal, leche, miel y esencia de vainilla. Amasa hasta que quede una masa homogénea y elástica. Deja reposar.
  2. Mientras tanto, prepara el empaste. Para eso, mezcla la manteca con la harina, dale forma rectangular y reserva en frío.
  3. Estira la masa y coloca el empaste de harina y manteca en el centro. Cierra la masa y dale cuatro vueltas simples, luego reserva 3 horas en la heladera entre vuelta y vuelta.
  4. A continuación estira la masa a medio centímetro de espesor, cortan en tiras y estas en triángulos. Llevan frío nuevamente por 20 minutos.
  5. Dale la forma deseada a tus facturas caseras. Pueden ser molinetes, moñitos o lechucitas. Para los molinetes corta la masa en cuadrados de 5 centímetros de lado, realiza un corte diagonal desde cada vértice sin llegar al centro para dividir cada ángulo en dos, una sí y una no. Sobre la unión coloca un copo de crema pastelera y un trocito de fruta.
  6. Para los moñitos, corta la masa en tiras de 10 centímetros de ancho, divídelas en rectángulos de 5 por 10 centímetros, retuércelos en el medio para darle forma de moño y coloca dulce de leche en una punta y crema pastelera en la otra.
  7. Para las lechucitas, corta la masa en tiras y divídelas en triángulos. Haz coincidir el vértice de cada ángulo en el centro de la base. En los extremos de la base coloco acá copos de crema pastelera y copos de dulce de leche.
  8. Para terminar, cocina las facturas de manteca en el horno a 180ºC hasta que se vean doradas por fuera y estén tiernas por dentro. Si quieres, puedes bañarlas con almíbar casero.

