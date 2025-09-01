Cómo elaborar Facturas de manteca: la receta casera, tiernita y sabrosa en 20 minutos

El origen de los nombres de las facturas caseras se remonta al año 1888, cuando los miembros del primer sindicato de panaderos argentinos convocaron una huelga para mejorar las condiciones laborales del sector. Durante esa huelga, los anarquistas cambiaron los nombres de varios panificados para satirizar al Estado, a la educación y a la Iglesia: así nacieron los vigilantes, los cañoncitos, las bombas, los libritos, los suspiros de monja, las bolas de fraile...

facturas.jpg

La masa de las facturas de manteca es similar al conocido hojaldre, que va acompañado de crema pastelera, membrillo, dulce de leche y/o frutas. Te enseñamos la receta, paso a paso.