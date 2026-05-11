Cómo hacer guiso de fideos económico: la receta reconfortante y llena de sabor para el frío

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Receta de Guido de fideos, ingredientes

Ingredientes (para 4 personas)

Carne: 500 g de roast beef, paleta o cuadril (cortada en cubos pequeños)

Fideos : 300 g de guiseros (moñitos o tirabuzones)

: 300 g de guiseros (moñitos o tirabuzones) Verduras base: 1 cebolla grande, 1 pimiento rojo mediano, 2 dientes de ajo y 1 cebolla de verdeo.

Vegetales extra: 2 papas medianas y 1 zanahoria grande.

Salsa: 1 botella (500 cc) de puré de tomate o tomates perita triturados.

Líquido: 1 litro de caldo de carne o verdura (caliente).

Condimentos: pimentón dulce, ají molido, orégano, 1 hoja de laurel, sal y pimienta a gusto.

Aceite: cantidad necesaria (preferentemente de oliva).

Opcional: un puñado de arvejas frescas o de lata al final.

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Receta de Guido de fideos, paso a paso

El sellado es la clave: en una olla grande con un chorrito de aceite, dorar la carne a fuego fuerte. Este paso es fundamental para encapsular los jugos y darle ese sabor a fondo de olla inconfundible. Una vez dorada, retirar y reservar. El sofrito: en esa misma olla (aprovechando el fondo de cocción de la carne), agregar la cebolla, el pimiento y el ajo finamente picados. Cocinar a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente. Vuelve la carne: reincorporar los cubitos de carne a la olla. Sumar la zanahoria cortada en rodajas finas o cubitos. Color y sabor: incorporar el puré de tomate, la hoja de laurel y los condimentos (pimentón, ají molido, orégano, sal y pimienta). Dejar cocinar por unos 5 minutos para que el tomate pierda acidez. El líquido: verter el caldo caliente hasta cubrir generosamente la preparación. Tapar la olla y dejar cocinar a fuego medio-bajo durante 25 o 30 minutos, hasta que la carne esté tierna. Papas a la olla: agregar las papas cortadas en cubos medianos (no muy chicos para que no se deshagan). Cocinar por 5 minutos. La hora de la pasta: sumar los fideos elegidos (moñitos o tirabuzones). Es importante revolver cada tanto para que no se peguen en el fondo. La pasta absorberá el líquido, así que si notas que se seca mucho, podés agregar un cucharón más de caldo caliente. El toque final: cocinar hasta que los fideos estén al dente (generalmente entre 8 y 10 minutos). Apagar el fuego, sumar la parte verde de la cebolla de verdeo picada fina y, si te gustan, las arvejas. El reposo: fundamental. Dejar reposar la olla tapada durante 5 minutos antes de servir. Esto asienta los sabores y le da la textura ideal al jugo.

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¿Fideos moñito o tirabuzón para la receta?

Si elegís el moñito, vas a tener un plato con una estética más clásica y un bocado que combina maravillosamente con los trozos de papa y carne. Si vas por el tirabuzón, preparate para un guiso más espeso, ya que esta pasta tiende a liberar su almidón de manera pareja y, gracias a su forma, garantiza que cada tenedorada venga cargada de un buen porcentaje de salsa.

Sea cual sea tu elección para la receta, acompañá con un buen pan crujiente para limpiar el plato y, si el bolsillo y el gusto acompañan, una copa de un rico Malbec.