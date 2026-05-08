Cómo hacer porotos en escabeche perfectos: la receta casera rápida y fácil

Aunque las berenjenas y el pollo tienen a sus fieles seguidores, los porotos en escabeche se llevan el premio a la versatilidad y la economía. Son rendidores, fáciles de preparar y, lo más importante, ganan sabor con el paso de los días.

Hacer esta receta en casa no requiere de técnicas complejas ni de ingredientes exóticos, sino de un poco de paciencia y respeto por los tiempos de cocción y macerado. A continuación, la receta definitiva para que tu próximo frasco sea el comentario de toda la familia.