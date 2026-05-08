Cómo hacer porotos en escabeche perfectos: la receta casera rápida y fácil

Con la llegada del frío a Mendoza, las juntadas de fin de semana empiezan a pedir una que otra receta con sabores más intensos y reconfortantes. En la previa de cualquier asado o en el centro de una buena mesa de fiambres y quesos, hay unos protagonistas que rara vez decepcionan: los porotos en escabeche.
Aunque las berenjenas y el pollo tienen a sus fieles seguidores, los porotos en escabeche se llevan el premio a la versatilidad y la economía. Son rendidores, fáciles de preparar y, lo más importante, ganan sabor con el paso de los días.
Hacer esta receta en casa no requiere de técnicas complejas ni de ingredientes exóticos, sino de un poco de paciencia y respeto por los tiempos de cocción y macerado. A continuación, la receta definitiva para que tu próximo frasco sea el comentario de toda la familia.
Receta de porotos en escabeche, ingredientes
- Porotos blancos (alubias o pallares): 500 gramos.
- Cebollas grandes: 2 unidades.
- Zanahorias: 2 o 3 unidades medianas.
- Ajo: 4 a 6 dientes (según qué tan fuerte te guste).
- Aceite: 1 taza (se recomienda mitad de girasol y mitad de oliva para equilibrar el sabor).
- Vinagre: 1 taza (preferentemente de alcohol o de manzana).
- Agua: ½ taza.
- Condimentos: 3 hojas de laurel, una cucharada generosa de orégano, ají molido a gusto, granos de pimienta negra y sal gruesa.
Receta de porotos en escabeche, paso a paso
- El remojo, paso innegociable: la noche anterior, lavá bien los porotos y dejalos en remojo en abundante agua fría por al menos 12 horas. Este paso es fundamental para que se hidraten y la cocción sea pareja.
- La cocción justa: al día siguiente, escurrí los porotos y ponelos a hervir en una olla con agua limpia y un poco de sal. Acá está el mayor secreto: tienen que quedar tiernos pero firmes, que no se desarmen. Una vez listos (tardan entre 40 minutos y una hora), colalos y reservalos.
- Preparación de los vegetales: cortá la cebolla en juliana (tiras finas) y la zanahoria en rodajas finas (podés usar mandolina). A los dientes de ajo, pelalos y dejalos enteros o cortados al medio.
- La magia del escabeche: en una olla amplia, colocá el aceite, el vinagre y el agua. Agregá la zanahoria, la cebolla, los ajos y todos los condimentos (laurel, orégano, ají molido, pimienta y sal). Llevá a fuego medio y cociná hasta que la zanahoria esté tierna pero crocante (al dente) y la cebolla esté transparente.
- El ensamble: cuando el caldo del escabeche y las verduras estén en su punto, incorporá los porotos previamente hervidos a la olla. Mezclá todo con cuidado para no romper las legumbres y dejá cocinar todo junto a fuego mínimo durante unos 5 minutos para que los sabores se amalgamen.
- Envasado: retirá del fuego y dejá entibiar. Colocá la preparación en frascos de vidrio previamente esterilizados (limpios y pasados por alcohol o agua hirviendo). Asegurate de que el líquido cubra por completo los porotos; si te falta, agregá un poquito de aceite.
El consejo del experto de la receta
El peor enemigo del escabeche es la ansiedad. Aunque el aroma invite a comerlos de inmediato, el secreto para que queden espectaculares es dejarlos reposar en la heladera al menos 48 horas antes de abrirlos.
Bien conservados en frío y asegurando que la capa superior siempre tenga aceite, te pueden durar varias semanas.