Cómo hacer bizcochuelo con crema y durazno: la receta de la torta de cumpleaños fácil y en segundos

Receta de torta de bizcochuelo, crema y duraznos, ingredientes

Para lograr el equilibrio perfecto de la receta, vamos a dividir los ingredientes en dos partes fundamentales: la masa y el relleno.

Para el bizcochuelo (molde de 22 o 24 cm):

6 huevos a temperatura ambiente.

180 g de azúcar blanca.

180 g de harina 0000 (tamizada).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para el relleno y la decoración:

1 lata grande de duraznos en almíbar.

en almíbar. 750 ml de crema de leche (con alto tenor graso, idealmente más del 35%).

de leche (con alto tenor graso, idealmente más del 35%). 75 g de azúcar impalpable (o común, si preferís).

1 chorrito de esencia de vainilla.

El dato: la regla de oro del bizcochuelo clásico no lleva polvo de hornear. El secreto del volumen está en el batido de los huevos. La proporción mágica siempre es: por cada huevo, 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina.

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Receta de torta de bizcochuelo, crema y duraznos, ingredientes

La magia del batido (el bizcochuelo)

Precalentá el horno a 180°C (horno medio). Enmantecá y enhariná la base de un molde (o colocale papel manteca). Tip: no enmanteques los bordes, así el bizcochuelo se "agarra" a las paredes y no se hunde en el centro. En un bol amplio, colocá los huevos y el azúcar. Batí con batidora eléctrica a máxima velocidad durante unos 10 a 12 minutos. Tenés que llegar al famoso "punto letra": la preparación se vuelve blanca, muy espumosa, y si levantás las espátulas podés "escribir" sobre la mezcla sin que se hunda inmediatamente. Agregá la vainilla en el último minuto. Incorporá la harina tamizada en tres partes. Este paso es crucial: hacelo con una espátula de goma y con movimientos envolventes, muy suavemente, para no perder el aire que ganaste con el batido. Volcá la preparación en el molde y horneá por aproximadamente 35 a 40 minutos. No abras el horno antes de los 30 minutos. Para saber si está, pinchá el centro con un palillo; debe salir seco. Dejá enfriar por completo antes de desmoldar.

El relleno y la humedad

Abrí la lata de duraznos. Separá la fruta del almíbar. Reservá el líquido en un recipiente (¡va a ser nuestra pócima secreta de humedad!). Cortá los duraznos en cubitos pequeños, pero guardate dos o tres mitades para filetear y decorar la parte superior de la torta. En un bol frío (ideal si lo metés 10 minutos a la heladera antes), batí la crema de leche junto con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta lograr el punto chantilly. Cuidado de no pasarte para que no se corte y se haga manteca.

El armado final

Cortá el bizcochuelo en tres capas iguales. Colocá la primera base en el plato de presentación. Con la ayuda de un pincel de silicona o una cuchara, embebé bien el bizcochuelo con el almíbar de los duraznos. Acá podés agregarle al almíbar un chorrito de moscato o ron, si no hay niños en la fiesta. Aplicá una capa generosa de crema chantilly y esparcí la mitad de los duraznos en cubitos. Colocá el segundo disco de masa y repetí el proceso: humedecer, crema y duraznos. Colocá la última capa (usá la base del bizcochuelo original hacia arriba, para que quede perfectamente plana), humedecela por encima y cubrí toda la torta (arriba y laterales) con el resto de la crema. Decorá con los duraznos fileteados en forma de abanico sobre la superficie.

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El toque final de la receta: para que esta torta sea un 10 rotundo, la paciencia es tu mejor aliada. Llevala a la heladera y dejala reposar, preferentemente, de un día para el otro. Los sabores se asientan, la masa absorbe perfectamente el almíbar y el corte será limpio e impecable.