El viento no da tregua y la suspensión de clases continúa este jueves en una localidad

Según informó la DGE a través de un comunicado oficial, la suspensión de clases regirá para el turno mañana en todas las escuelas que estén ubicadas en el departamento de Malargüe.

Esto se debe a que "los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil". Abarcará a las escuelas de todos los niveles y modalidades de esa localidad del Sur provincial.