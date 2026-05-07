El viento no da tregua y la suspensión de clases continúa este jueves en una localidad

Luego de una jornada de miércoles marcada por la presencia del viento Zonda que generó varios inconvenientes y suspensión de clases en casi toda la provincia, en la mañana de este jueves la medida tomada por la Dirección General de Escuelas (DGE) todavía tendrá continuidad por fuerte ráfagas de viento del sur.
Según informó la DGE a través de un comunicado oficial, la suspensión de clases regirá para el turno mañana en todas las escuelas que estén ubicadas en el departamento de Malargüe.
Esto se debe a que "los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil". Abarcará a las escuelas de todos los niveles y modalidades de esa localidad del Sur provincial.
En tanto que para el resto de la provincia, las clases se brindarán con total normalidad y de manera presencial.