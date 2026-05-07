Inicio Sociedad Clases
Decisión de la DGE

El viento no da tregua y la suspensión de clases continúa este jueves en una localidad

Luego de la suspensión de clases que abarcó a casi toda la provincia en la tarde del miércoles, este jueves por la mañana la medida continuará en algunos puntos

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La suspensión de clases se mantiene en el turno mañana para las escuelas de Malargüe.

La suspensión de clases se mantiene en el turno mañana para las escuelas de Malargüe.

Luego de una jornada de miércoles marcada por la presencia del viento Zonda que generó varios inconvenientes y suspensión de clases en casi toda la provincia, en la mañana de este jueves la medida tomada por la Dirección General de Escuelas (DGE) todavía tendrá continuidad por fuerte ráfagas de viento del sur.

Según informó la DGE a través de un comunicado oficial, la suspensión de clases regirá para el turno mañana en todas las escuelas que estén ubicadas en el departamento de Malargüe.

Esto se debe a que "los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil". Abarcará a las escuelas de todos los niveles y modalidades de esa localidad del Sur provincial.

En tanto que para el resto de la provincia, las clases se brindarán con total normalidad y de manera presencial.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar