Estuvieron hablando a distancia durante meses. Decidieron conocerse. Ella, viajó desde Canadá hasta Mendoza. Él la recibió y hasta la presentó con su familia. Pero una discusión en un asado en Maipú derivó en una golpiza de tal magnitud que hasta la propia hermana del hombre lo detuvo y llamó a la Policía. Ahora, se confirmó que seguirá alojado en la cárcel arriesgando una dura condena por el episodio de violencia de género.
Viajó desde Canadá para conocer a su novio a distancia pero encontró lo peor: "Me obligó a tomar orina"
Una jueza dictó la prisión preventiva contra Eduardo Jesús Videla (45) acusado de amenazar, golpear y abusar sexualmente de su novia oriunda de Canadá
Este miércoles, la jueza Miriam Núñez dictó la prisión preventiva de Eduardo Jesús Videla (45). El empleado municipal de Maipú se encuentra detenido desde la misma noche en que ocurrió el violento hecho. Fue atrapado prácticamente in fraganti luego de propinarle una brutal golpiza y abusar sexualmente de su pareja de 55 años, según sostiene la Fiscalía de Violencia de Género.
Además de que la denuncia partió de la propia hermana del sospechoso y de las heridas que se constataron, el relato de la mujer oriunda de Canadá fue clave en el expediente que está calificado como amenazas simples, lesiones leves dolosas, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, todo en contexto de violencia de género.
La declaración de la canadiense
La mujer de 55 años -se reserva su identidad- radicada en la ciudad canadiense de Ontario brindó declaración en la causa. Relató que hacía 7 meses se había conocido con Eduardo Videla mediante Facebook y desde hacía 4 meses habían comenzado una relación a distancia. Decidieron conocerse y la mujer viajó desde ese país hasta Mendoza.
Todo transcurrió con normalidad hasta el 21 de febrero pasado, cuando asistieron a un asado familiar en Maipú. Siguiendo el relato de la víctima, en esa reunión su novio le planteó una escena de celos con su cuñado: "Vos vas a pagar por todo lo que estás haciendo". La mujer se enojó y se retiró caminando, pero fue emboscada por Eduardo Videla en su auto quien la obligó a subir: "Me dejaste mal con mi familia. ¿Quién te creés que sos, basura?". En el vehículo comenzó la golpiza.
El presunto golpeador la llevó hasta su casa en Coquimbito. Una vez en el interior de la propiedad la escupió, la golpeó, la orinó en el rostro y la obligó a tomar la orina. Luego la accedió carnalmente con un dedo para comprobar si "había estado con otro tipo".
La hermana de Eduardo Videla, que vive en una casa colindante, escuchó la golpiza e ingresó al lugar. A esa altura, la mujer canadiense estaba desmayada en el piso. Llamó inmediatamente al 911 y se inició la intervención policial que ahora derivó en una prisión preventiva contra el acusado.