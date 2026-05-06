Viajó desde Canadá para conocer a su novio a distancia pero encontró lo peor: "Me obligó a tomar orina"

presunto abuso sexual maipu 2 El sospechado de golpear y abusar de la mujer oriunda de Canadá.

La declaración de la canadiense

La mujer de 55 años -se reserva su identidad- radicada en la ciudad canadiense de Ontario brindó declaración en la causa. Relató que hacía 7 meses se había conocido con Eduardo Videla mediante Facebook y desde hacía 4 meses habían comenzado una relación a distancia. Decidieron conocerse y la mujer viajó desde ese país hasta Mendoza.

Todo transcurrió con normalidad hasta el 21 de febrero pasado, cuando asistieron a un asado familiar en Maipú. Siguiendo el relato de la víctima, en esa reunión su novio le planteó una escena de celos con su cuñado: "Vos vas a pagar por todo lo que estás haciendo". La mujer se enojó y se retiró caminando, pero fue emboscada por Eduardo Videla en su auto quien la obligó a subir: "Me dejaste mal con mi familia. ¿Quién te creés que sos, basura?". En el vehículo comenzó la golpiza.

El presunto golpeador la llevó hasta su casa en Coquimbito. Una vez en el interior de la propiedad la escupió, la golpeó, la orinó en el rostro y la obligó a tomar la orina. Luego la accedió carnalmente con un dedo para comprobar si "había estado con otro tipo".

La hermana de Eduardo Videla, que vive en una casa colindante, escuchó la golpiza e ingresó al lugar. A esa altura, la mujer canadiense estaba desmayada en el piso. Llamó inmediatamente al 911 y se inició la intervención policial que ahora derivó en una prisión preventiva contra el acusado.