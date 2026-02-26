Imputaron al hombre acusado de golpear y abusar de una mujer canadiense que conoció por redes

presunto abuso sexual maipu 2 El imputado por abuso sexual.

La pena podría llegar hasta los 30 años de prisión en caso de ser hallado culpable.

La víctima -de acuerdo a los primeros testimoniales y los estudios- habría sido golpeada en la cabeza, rostro, brazos y piernas. Fue internada en el hospital Lagomaggiore, donde también le realizaron los primeros estudios que se acoplarán a la investigación judicial.

El gravísimo caso de violencia de género

El caso se ventiló el miércoles pero ocurrió en la madrugada del martes, alrededor de las 0.30, cuando los vecinos del barrio Las Bodegas llamaron al 911 después de escuchar gritos de auxilio de una voz femenina.

Al llegar los efectivos policiales, constataron que la mujer estaba visiblemente golpeada y en estado de shock, por lo que la retiraron del lugar de inmediato. En paralelo, el presunto agresor se atrincheró en un cuarto de la casa y se negaba a salir. Luego de unos minutos, un familiar del sospechoso abrió la puerta y los policías pudieron detenerlo.

El hombre quedó alojado ese mismo día en la Comisaría 10 de Maipú a disposición de la Justicia y luego fue trasladado este jueves a un complejo penitenciario provincial, donde permanece a la espera del desarrollo de la causa.