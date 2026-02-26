Eduardo Jesús Videla, de 45 años, fue imputado este jueves por presuntamente golpear y abusar sexualmente de una mujer que había conocido por redes sociales en el barrio Las Bodegas, Coquimbito, Maipú. La víctima tiene 55 años y había viajado desde Canadá para conocerlo después de mantener una relación a distancia durante un tiempo.
Imputaron al hombre acusado de golpear y abusar de una mujer canadiense que conoció por redes
Ocurrió en Maipú. La víctima de 55 años viajó desde Canadá para conocerlo. Podría recibir una pena de 30 años de cárcel si es hallado culpable
En un primer momento, el agresor había sido detenido solo por los golpes que le habría propinado a la mujer, pero luego de que declaró la víctima también fue acusado de abuso sexual.
Con esta nueva información, la fiscal de Violencia de Género Gabriela Chaves lo imputó por una serie de delitos: amenazas simples, lesiones leves dolosas doblemente agravadas por existir relación de pareja y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por mediar violencia física y por el deber de respeto particular al sujeto pasivo, coacciones simples y abuso sexual con acceso carnal, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género.
La pena podría llegar hasta los 30 años de prisión en caso de ser hallado culpable.
La víctima -de acuerdo a los primeros testimoniales y los estudios- habría sido golpeada en la cabeza, rostro, brazos y piernas. Fue internada en el hospital Lagomaggiore, donde también le realizaron los primeros estudios que se acoplarán a la investigación judicial.
El gravísimo caso de violencia de género
El caso se ventiló el miércoles pero ocurrió en la madrugada del martes, alrededor de las 0.30, cuando los vecinos del barrio Las Bodegas llamaron al 911 después de escuchar gritos de auxilio de una voz femenina.
Al llegar los efectivos policiales, constataron que la mujer estaba visiblemente golpeada y en estado de shock, por lo que la retiraron del lugar de inmediato. En paralelo, el presunto agresor se atrincheró en un cuarto de la casa y se negaba a salir. Luego de unos minutos, un familiar del sospechoso abrió la puerta y los policías pudieron detenerlo.
El hombre quedó alojado ese mismo día en la Comisaría 10 de Maipú a disposición de la Justicia y luego fue trasladado este jueves a un complejo penitenciario provincial, donde permanece a la espera del desarrollo de la causa.