Este jueves hay un corte de agua por 6 horas: qué zonas se quedan sin servicio

Las tareas forman parte de la obra de recambio de cañerías de 450 milímetros sobre calle Sarmiento, desde Bossinga hasta Quintana y sobre Quintana, desde Sarmiento hasta Calzetta, con el objetivo de brindar una mejora importante en la distribución de agua en la red de Ensenada.

Para ejecutar los trabajos será necesario detener el bombeo de agua entre las 8:00 y las 14:00, ocasionando falta de agua tanto en Ensenada como en Berisso. Se trata de un paso que debe ser ejecutado antes del inicio de clases y atendiendo a las previsiones meteorológicas que anticipan temperaturas agradables para la jornada de mañana.

Recomendaciones para lo usuarios ante la falta de agua

Corte de agua (5) Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.