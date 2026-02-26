Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este jueves 26 de febrero de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Este jueves hay un corte de agua por 6 horas: qué zonas se quedan sin servicio
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada importantes zonas por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará en la ejecución de un empalme de cañerías en la calle Sarmiento y Pasaje Monteagudo, entre Bossinga y 25 de Mayo, en Ensenada.
Las tareas forman parte de la obra de recambio de cañerías de 450 milímetros sobre calle Sarmiento, desde Bossinga hasta Quintana y sobre Quintana, desde Sarmiento hasta Calzetta, con el objetivo de brindar una mejora importante en la distribución de agua en la red de Ensenada.
Para ejecutar los trabajos será necesario detener el bombeo de agua entre las 8:00 y las 14:00, ocasionando falta de agua tanto en Ensenada como en Berisso. Se trata de un paso que debe ser ejecutado antes del inicio de clases y atendiendo a las previsiones meteorológicas que anticipan temperaturas agradables para la jornada de mañana.
Recomendaciones para lo usuarios ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.