Inicio Sociedad Río
Mundo

Hallan en un río el pez más grande del mundo: pesa 300 kg y mide 3,98 metros

Este río sigue guardando secretos, científicos que persiguen la maravilla del mundo natural y un pez que rompe récords

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

Los ríos del mundo esconden secretos que parecen sacados de un libro de aventuras. A simple vista, son corrientes tranquilas, con peces que saltan y hojas que flotan, pero debajo de sus aguas se mueven auténticos gigantes que rara vez se dejan ver.

Entre ellos, destaca un hallazgo reciente que ha asombrado a científicos y amantes de la naturaleza por igual. Se trata de un pez que se ha ganado el título del más grande del mundo que vive permanentemente en agua dulce, según el récord Guinness..

Raya gigante de agua dulce (1)

Hallan en un río el pez más grande del mundo: pesa 300 kg y mide 3,98 metros

En un tramo del río Mekong, en Camboya, fue descubierta la raya gigante de agua dulce (Urogymnus polylepis). Este descubrimiento no fue casualidad. Formaba parte del proyecto internacional “Maravillas del Mekong”, una iniciativa que une científicos camboyanos y estadounidenses con el objetivo de estudiar la biodiversidad de uno de los ríos más emblemáticos del mundo.

La raya fue capturada cuidadosamente mediante redes de monitoreo diseñadas para proteger a la especie y permitir su estudio. Los expertos sabían que ese tramo del río era un refugio natural para grandes ejemplares, pero encontrar uno de casi cuatro metros de largo y 300 kilogramos de peso sigue siendo extraordinario. Apenas un mes antes, habían documentado un ejemplar de 180 kilogramos en la misma zona, un indicio de que estas aguas son hogar de auténticos colosos.

Raya gigante de agua dulce

Como es este pez

En cuanto a sus características este pez gigante

  • mide 3,98 metros de largo
  • incluyendo la cola, y su disco alcanza 2,2 metros de ancho, lo que le da un porte majestuoso y casi intimidante.
  • su peso, de 300 kilogramos, supera al del famoso bagre gigante del Mekong (Pangasianodon gigas), conocido por alcanzar hasta 3 metros y 293 kilogramos.
  • su cuerpo es aplanado, casi como una alfombra de río, con ojos pequeños y boca ubicada debajo de la cabeza, perfecta para alimentarse del fondo fangoso.
  • a pesar de su tamaño imponente, se mueve con gracia en el agua, deslizándose con silenciosa precisión.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar