A partir de la flexibilización de la Ley en Argentina, ya se pueden utilizar nombres extranjeros, que en los últimos años se han puesto de moda. Esta posibilidad se encontraba prohibida en el país por disposición de el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), por lo que ahora las familias pueden utilizarlos para anotar un recién nacido, sea hombre o mujer, sin importar su verdadero origen.
Se puso de moda desde la flexibilización de la Ley en Argentina y en los últimos años ha ganado popularidad: el nombre suizo de mujer considerado entre los más lindos del mundo
De ese modo aparecieron tendencias claramente marcadas, que fueron detectados en los archivos del RENAPER. En ese sentido, durante la década del 2000, los nombres de origen extranjero más elegidos fueron Jonathan, Alex , Melany o Natasha; mientras que en el 2010 surgieron Noah, Thiago, Emma y Zoe, y desde el 2020 prevalecen Isabella, Emma, Liam y Vito.
El nombre suizo que es furor en Argentina
Una vez liberado el uso de nombres extranjeros para los recién nacidos, entre los utilizados en el momento del bautismo sobresale uno de mujer. Emilia es el nombre originario de Suiza, que ha ganado popularidad en los últimos años imponéndose sobre otros muy tenidos en cuenta.
En Suiza, Emilia es uno de los nombres femeninos más populares y de mayor crecimiento, y se encuentra lideranzo la nómina en regiones de habla alemana, entre elloas Zúrich y Basilea, entre 2024 y 2026. El nombre Emilia es mucho más frecuente en esa región europea que su versión masculina, Emilio.
Además, Emilia es un nombre clásico que nunca pasa de moda ya que se condera que tiene un equilibrio perfecto entre fuerza y elegancia. Según los especilistas en orígenes de nombres, Emilia tiene raíces latinas, ya que proviene del nombre de la familia romana Aemilius, una de las casas patricias más antiguas y poderosas de la Antigua Roma. En ese sentido, se cree que esta palabra deriva de aemulus.
Además de Emilia, que sobresale sobre el resto, Mia, Emma, Sofia, Lia y Lina ltambién lideran las tendencias actuales, aunque acompañados por nombres clásicos.
Dependiendo de la interpretación etimológica, su significado principal puede variar.
- “La que es ambiciosa” o “Rival”: Derivado del latín aemulus, que significa “emular” o “competir con”. No en un sentido negativo, sino como alguien que siempre busca superarse a sí misma.
- “La que es muy trabajadora”: Una interpretación popular que resalta la constancia.
El nombre Emilia y sus variantes
- Emily: Es quizás la variante más extendida a nivel global debido a la influencia de la cultura anglosajona. Además ha sido uno de los nombres más populares en Estados Unidos e Inglaterra durante décadas.
- Émilie: La variante francesa de Emilia mantiene un toque de sofisticación clásica que caracteriza a los nombres en este idioma.
- Millie: es el apodo cariñoso más frecuente y hoy en día se está registrando incluso como nombre propio por su sonido dulce.
- Amelia: Aunque a menudo se considera un nombre independiente con origen germánico (Amal, que significa “trabajo” o “esfuerzo”), ha terminado fusionándose culturalmente con Emilia en muchas regiones, compartiendo un sonido suave aunque muy imponente.