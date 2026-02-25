La construcción de la YPF más grande del país ya está en marcha: tendrá el tamaño de 14 canchas de fútbol

No es una elección al azar. Ese punto funciona como una arteria clave del sistema logístico de Argentina, donde el tránsito no se detiene y la necesidad de infraestructura moderna se vuelve parte del paisaje. Allí, entre el ritmo del asfalto y la proyección del crecimiento, la nueva estación de YPF empieza a tomar forma como un nuevo punto de encuentro para quienes hacen de la ruta su destino cotidiano.

YPF San Pedro

Importancia de esta construcción de YPF

YPF proyecta un espacio que no solo abastece combustible, sino que acompaña el movimiento constante que atraviesa el país. El complejo estará diseñado para ofrecer una experiencia completa en la ruta. Contará con:

Islas de carga para autos y camiones, preparadas para un flujo constante.

Una amplia playa de estacionamiento, pensada especialmente para el transporte pesado.

Un parador gastronómico abierto las 24 horas, donde la pausa también forme parte del viaje.

Locales comerciales y tienda de conveniencia.

Espacios de descanso con duchas, creados para quienes pasan largas horas en la ruta.

Servicios mecánicos, lubricación y gomería.

Área de carga de GNC.

Estaciones de carga para vehículos eléctricos.

La construcción de esta nueva estación de YPF fortalece la infraestructura energética y logística del país. Permitirá abastecer a miles de vehículos por día, especialmente camiones, mejorar los servicios en una ruta clave y acompañar el crecimiento del transporte y la economía.