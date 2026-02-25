La construcción de la YPF más grande del país ya está en marcha: tendrá el tamaño de 14 canchas de fútbol

Una obra comienza a redefinir el concepto de estación de servicio. YPF inició la construcción de la que será la más grande del país, un complejo en una provincia clave. Con 10 hectáreas, equivalente a 14 canchas de fútbol, está pensado para mucho más que cargar combustible.
La construcción refleja una transformación silenciosa pero clave, donde estos espacios dejan de ser simples paradas y se convierten en puntos estratégicos de Argentina que acompañan el pulso del transporte, la producción y la energía que sostienen la vida cotidiana.
La construcción se levanta sobre la Ruta Nacional 9, uno de los corredores más transitados de Argentina, en el tramo que conecta la provincia de Buenos Aires con Rosario. Más precisamente, estará ubicada a la altura de San Pedro, una ciudad atravesada por el movimiento constante de camiones, viajeros y mercancías.
No es una elección al azar. Ese punto funciona como una arteria clave del sistema logístico de Argentina, donde el tránsito no se detiene y la necesidad de infraestructura moderna se vuelve parte del paisaje. Allí, entre el ritmo del asfalto y la proyección del crecimiento, la nueva estación de YPF empieza a tomar forma como un nuevo punto de encuentro para quienes hacen de la ruta su destino cotidiano.
Importancia de esta construcción de YPF
YPF proyecta un espacio que no solo abastece combustible, sino que acompaña el movimiento constante que atraviesa el país. El complejo estará diseñado para ofrecer una experiencia completa en la ruta. Contará con:
- Islas de carga para autos y camiones, preparadas para un flujo constante.
- Una amplia playa de estacionamiento, pensada especialmente para el transporte pesado.
- Un parador gastronómico abierto las 24 horas, donde la pausa también forme parte del viaje.
- Locales comerciales y tienda de conveniencia.
- Espacios de descanso con duchas, creados para quienes pasan largas horas en la ruta.
- Servicios mecánicos, lubricación y gomería.
- Área de carga de GNC.
- Estaciones de carga para vehículos eléctricos.
La construcción de esta nueva estación de YPF fortalece la infraestructura energética y logística del país. Permitirá abastecer a miles de vehículos por día, especialmente camiones, mejorar los servicios en una ruta clave y acompañar el crecimiento del transporte y la economía.