Inversión, rol de las familias y salario docente, los ejes del mensaje de la DGE en el inicio de clases

Estudiantes en el regreso a la escuela. Foto Nicolás Ríos.

El director de la DGE apuntó a la responsabilidad parental en el inicio de clases

García Zalazar insistió en su pedido de colaboración a los papás y mamás. La asistencia se ha vuelto un desafío de la pandemia a esta parte, a pesar de la exigencia por parte de la DGE.

“Muchos padres se relajaron”, dijo el ministro y recordó que la “escuela no solo educa”, sino que también garantiza desayuno, almuerzo o merienda y contención afectiva.

Planteó además la necesidad de mayor responsabilidad parental dentro y fuera de la escuela e hizo especial hincapié en los festejos del Último Primer Día que se vienen durante el fin de semana: “Apelamos a que los padres sepan qué hacen los chicos”.

“La comunidad educativa son los padres, alumnos, docentes y municipios. Necesitamos que acompañen para hacer un servicio educativo fuerte”, expresó.

Infraestructura escolar, IA y reorganización del sistema educativo

“La infraestructura educativa es una prioridad de inversión”, dijo Tadeo García Zalazar, luego apoyado en su discurso por el gobernador Alfredo Cornejo.

El ministro y director de la DGE repasó que la provincia avanza en la incorporación de plataformas tecnológicas e Inteligencia Artificial en el sistema educativo. “Los chicos de 4to y 5to año tendrán cursos de operador de IA”, dijo.

“Es el primer curso disponible para el 100% de la matrícula en el país”, agregó García Zalazar ante docentes, alumnos y autoridades.

Cornejo, en tanto, centró su discurso en la necesidad de reordenar el sistema ante la baja de matrícula.

dge abanderados ciclo lectivo escuela clases

El gobernador explicó que hoy hay menos niños, lo que constituye “una oportunidad para mejorar”, ampliando la cobertura donde haga falta y evitando decisiones demagógicas.

Aseguró que la DGE trabaja con “métricas” para ubicar escuelas en zonas donde se necesitan bancos y universalizar las salas de 3, algo que –dijo- “mejora sustantivamente el aprendizaje a medida que avanzan en su edad”.

Sobre la inversión en educación, Cornejo remarcó que –con la inauguración de la escuela técnica en Lavalle- ya son 14 las nuevas escuelas en dos años de gestión y que, al finalizar su mandato espera llegar a 32.

El mensaje de la DGE y el gobernador a los docentes

En medio del proceso de paritarias, tras una primera oferta del Gobierno descartada por el gremio SUTE que agrupa a docentes y celadores, el director de la DGE, García Zalazar, reconoció que, en materia de salarios “estamos lejos de lo que queremos y lo que merecen los docentes”; pero también advirtió que hubo en los últimos tiempos una “mejora paulatina”.

El objetivo, trazó, es que esa inversión que aseguró que se ve en edificios escolares y en tecnología aplicada a la educación también se vea en los salarios docentes.

El gobernador Cornejo, en tanto, acompañó: “No estamos cómodos con la remuneración de los docentes, pero venimos de un país que hace 14 años no crece y eso repercute en todos los sectores”.

El nuevo encuentro entre la DGE y el gremio para discutir salarios será el viernes 27 de febrero.