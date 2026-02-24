UPD: qué dice el protocolo que lanzó la DGE y qué están obligados a hacer los padres

Anticipándose a lo que pudiera ocurrir en el ya instalado último primer día (UPD) de los colegios secundarios, ese evento que supone que los alumnos de 5º año se reúnan en un salón el día antes del inicio de clases, y en el que hubo casos que terminaron con chicos alcoholizados, golpedos y lesionados, la DGE lanzó un protocolo para los colegios y un acta compromiso para los padres de esos alumnos.
En ese escrito, queda expreso que el UPD "no es un una actividad escolar, ni obligatoria ni organizada por las instituciones educativas" y por si fuese necesario les recuerdan a los padres que a los menores de edad les está prohibido el consumo de alcohol, algo previsto por ley.
En ese protocolo "UPD 360" se les exige a los colegios, estatales y privados, a informar a los padres con 7 días de anticipación cómo se encuadra el UPD, recordarle a los padres que está prohibido el ingreso de alumnos con signos de haber consumido alcohol y notificarles también de las sanciones administrativas si se viola esa prohibición.
Si llegase algún alumno en evidente estado de alcoholización el directivo de esa escuela deberá:
- Comunicar de inmediato a la familia
- Labrar acta institucional
- Registrar el hecho en el legajo del estudiante
Y queda definido que la escuela:
- No retiene al estudiante
- No aplica sanciones disciplinarias en el momento
- No expone públicamente la situación
La explicación de que este año la DGE haya decidido armar un protocolo por escrito de los pasos a seguir para abordar el UPD se da en que si bien en el 2025 hubo menos casos de chicos alcoholizados que en el 2024, en los casos que se detectó ese consumo de alcohol o sustancias, los padres "no acudieron a buscar a sus hijos ni se hicieron cargo de la situación" apuntaron desde esa Dirección General de Escuelas.
Qué dice el acta acuerdo que deben firmar los padres por el UPD
Por su lado a los padres se les exige firmar un acta acuerdo en el que se los notifica de cómo actuará la escuela llegado el caso de que su hijo acuda al colegio habiendo consumido alcohol u otras sustancias.
En esa acta los padres o tutores de esos alumnos de 5° año asumen la responsabilidad de "supervisar y garantizar que mi hijo/a no consuma alcohol ni otras sustancias".
Y aceptan que, en caso de presentarse a la institución con signos de consumo:
- No se autorizará su ingreso.
- Se labrará el acta correspondiente.
- Deberé concurrir inmediatamente al establecimiento
- Podrán aplicarse las medidas educativas previstas en el protocolo institucional.