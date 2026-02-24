UPD: qué dice el protocolo que lanzó la DGE y qué están obligados a hacer los padres

UPD.jpg El UPD, motivo de celebración para los alumnos de 5º y de preocupación para los adultos. Foto: ilustrativa

Si llegase algún alumno en evidente estado de alcoholización el directivo de esa escuela deberá:

Comunicar de inmediato a la familia

Labrar acta institucional

Registrar el hecho en el legajo del estudiante

Y queda definido que la escuela:

No retiene al estudiante

No aplica sanciones disciplinarias en el momento

No expone públicamente la situación

La explicación de que este año la DGE haya decidido armar un protocolo por escrito de los pasos a seguir para abordar el UPD se da en que si bien en el 2025 hubo menos casos de chicos alcoholizados que en el 2024, en los casos que se detectó ese consumo de alcohol o sustancias, los padres "no acudieron a buscar a sus hijos ni se hicieron cargo de la situación" apuntaron desde esa Dirección General de Escuelas.

Qué dice el acta acuerdo que deben firmar los padres por el UPD

Por su lado a los padres se les exige firmar un acta acuerdo en el que se los notifica de cómo actuará la escuela llegado el caso de que su hijo acuda al colegio habiendo consumido alcohol u otras sustancias.

Acta compromiso de padre por el UPD

En esa acta los padres o tutores de esos alumnos de 5° año asumen la responsabilidad de "supervisar y garantizar que mi hijo/a no consuma alcohol ni otras sustancias".

Y aceptan que, en caso de presentarse a la institución con signos de consumo: