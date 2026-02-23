Mendoza arranca las clases haciendo historia: el idioma chino llega al secundario y el inglés se universaliza en primaria

Enseñanza de chino en las escuelas Una alumna dibuja las grafías del idioma chino mandarín con la instrucción de una maestra del Instituto Confucio, de la Universidad de Congreso.

El ministro de Educación Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, brindó una entrevista a Diario UNO y subrayó que “el proyecto de la enseñanza de idiomas en el secundario va creciendo y lo está haciendo en función de la cantidad de profesores que tenemos para hacerlo”, marcando que la expansión es progresiva y responde a una planificación sostenida.

Una política que crece

La provincia ya venía fortaleciendo la enseñanza del inglés a través de la plataforma digital Cumbre. “La plataforma se llama Cumbre; empezamos con una prueba piloto en el primer semestre del año pasado de primero a tercero y la idea es que se amplíe de primero a quinto. Abarcamos el 40% de los establecimientos y este año vamos al 100%”, explicó García Zalazar.

El avance no se limita al nivel medio. “Este año vamos de primero a sexto grado para la implementación de esta plataforma en primaria”, agregó el ministro, consolidando un trayecto continuo de aprendizaje del inglés desde edades tempranas.

Chino en las escuelas de mendoza El ministro Tadeo García Zalazar junto a miembros del instituto Confucio, de la Universidad de Congreso en la firma de un convenio para enseñar chino en la escuela pública. Imágenes de archivo. Foto: DGE

Respecto al chino, a fines del año pasado, García Zalazar realizó una misión a China, en donde participó en la Conferencia Mundial del Idioma Chino 2025 en Beijing. En esa ocasión se firmó un Memorando de Entendimiento por 5 años con el Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de Lenguas de China y la Universidad Normal de Nanjing.

Este acuerdo es la columna vertebral de la etapa 2 de la Expansión del Conocimiento Aplicado, que permitirá:

• La enseñanza de chino mandarín en escuelas primarias y secundarias de la provincia a través del Instituto Confucio.

• El envío de especialistas y profesores por parte de China a Mendoza.

• La elaboración conjunta de programas de estudio y la capacitación de profesores mendocinos para garantizar la calidad.

Idiomas estratégicos para el desarrollo

La incorporación del chino mandarín tiene también una mirada productiva. China ocupa un rol central en el desarrollo del litio en Argentina, como sucede en Salta, recurso clave para la fabricación de baterías y vehículos eléctricos. De esta manera, dominio de esta lengua se proyecta como una herramienta estratégica para ampliar oportunidades académicas y laborales para los jóvenes.

Delegación de directivos de la DGE que viajaron a China en 2025 Directivos de Mendoza también viajaron a China para tomar contacto con la cultura de ese país y evaluar el modelo educativo que se implementará este año. Uno de los ejes, formar docentes en chino mandarín para trabajar en las escuelas públicas. Foto: gentileza DGE.

Además del chino y el inglés, los estudiantes pueden acceder a portugués y alemán gracias a convenios con embajadas e instituciones oficiales, ampliando la oferta de lenguas extranjeras en el sistema público, con educación gratuita y accesible para los estudiantes de Mendoza.

Certificación de saberes

Otro eje de la política es la creación de un sistema de créditos para estudiantes que ya estudian idiomas de manera particular. La Dirección General de Escuelas certificará esos conocimientos, otorgándoles reconocimiento formal y mayor jerarquía dentro del recorrido educativo.

Con el ciclo lectivo en marcha, Mendoza no solo inaugura un nuevo año escolar: concreta una política que democratiza el acceso a idiomas estratégicos y posiciona a sus estudiantes frente a un mundo cada vez más interconectado.

Las primeras experiencias en la enseñanza del idioma chino en Mendoza

Las primeras clases de chino mandarín en las secundarias públicas de Mendoza iniciaron el año pasado, como un taller a contraturno y en 6 instituciones y este año se suma la escuela primaria Perito Moreno, de Luján de Cuyo. Las clases las dictaron profesores nativos que estudiaron español en la Universidad Normal de Nanjing (China). Al completar cada nivel, los alumnos reciben certificación oficial del gobierno de China.

El chino mandarín se evalúa con un examen estandarizado de seis niveles. La DGE busca que los interesados certifiquen el nivel 4, que les permitiría solicitar una beca de estudios en ese país.

Chino mandarín en Mendoza En 2025 se dictaron talleres de chino mandarín a contraturno en secundarios de Mendoza y con maestros del Instituto Confucio de la Universidad de Congreso.

Becas para acreditar saberes en chino

La Dirección General de Escuelas (DGE), en conjunto con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, anunció este domingo la apertura de inscripciones para los exámenes de certificación de idioma chino HSK niveles 3, 4, 5 y 6.

Como parte de esta iniciativa, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE ofrece 50 becas con cobertura del 100% para el costo del examen, destinadas a personas de Mendoza que cuenten con la preparación necesaria para estos niveles avanzados.

Sobre el examen HSK

El HSK es el estándar de certificación de chino más reconocido a nivel mundial. Contar con este certificado no solo es un requisito esencial para acceder a becas de estudio y grado en China, sino para desempeñarse como docente en las escuelas de Mendoza.

Datos clave de la convocatoria

Fecha del examen: 11 de abril de 2026.

Fecha límite de inscripción: 10 de marzo de 2026.

Beneficio: Becas completas para el derecho de examen (cupos limitados y serán notificados).

Para anotarse hay que completar un formulario y la Universidad se comunicará con los interesados.