San Rafael eligió a los autores de su Carta Orgánica: qué significa y cómo quedó el reparto de poder

convencionales san rafael Resultados de las elecciones de convencionales municipales en San Rafael, en la mañana del lunes 23 de febrero, según la Junta Electoral.

De esta forma, como fuerza, tendrá mayor número de participantes en la convención municipal: 11. Aunque la discusión será ardua dado que la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza tendrá otros 10; el Frente Libertario Demócrata, 2; y, si los números se mantienen como hasta ahora, el restante lugar será para el kirchnerista Nadir Yasuff, enfrentadísimo con la cúpula del peronismo en San Rafael.

Quiénes son los 24 convencionales que darán la Carta Orgánica a San Rafael

Tomando la cantidad de votos actuales, cuando restan escrutarse dos mesas según los datos oficiales de la Junta Electoral, el reparto de convencionales municipales es de la siguiente manera:

San Rafael en Marcha (41.55%): 11 convencionales.

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (38.38%): 10 convencionales.

Frente Libertario Demócrata (11.24%): 2 convencionales.

San Rafael Futuro (5.70%): 1 convencional.

Los 24 convencionales electos según el orden de las listas oficiales son:

San Rafael en Marcha (11 electos)

Emir Felix

Cristina Da Dalt

Alfredo Juri Sticca

Matilde Pronotto

Renzo Giu

Paula Fuentes

Danilo Pelayes

Sara Gil

Alberto Alzam

Carina Bordon

Juan Fernandez

emir felix y omar felix El diputado nacional Emir Félix será convencional en San Rafael. La tarea es compatible según la ordenanza que dictó la autonomía municipal.

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (10 electos)

Nicolas De Pedro

Viviana Vergani

M. Fernanda Gomez

Gonzalo Altamira

Martin Buscemi

Ana Eraso

Nahir Tala

R. "Colo" Fuentes

Dolly Ferreyra

Diego Tercero

Frente Libertario Demócrata (2 electos)

Martín Marcianesi

Giuliana M. Ulloa

San Rafael Futuro (1 electo)

Nadir Yasuff

Nadir Yasuff y Emir Félix.jpg Por ahora, aunque los números son finitos, el kirchnerismo tendrá participación en la Carta Orgánica de San Rafael, con Nadir Yasuff.

El Frente Verde (3.13%) no logró alcanzar el cociente necesario para obtener representación en la convención. Asimismo, el Frente de Izquierda no participó en esta categoría específica.

La Carta Orgánica de San Rafael: ¿qué van a hacer los convencionales electos?

Una vez que esté el escrutinio definitivo y los convencionales sean proclamados, tendrán 60 días para comenzar a reunirse. Una vez que lo hagan, comenzará a regir el plazo de 90 días para que sancionen la Carta Orgánica, una especie de constitución del municipio de San Rafael, que le dará un marco legal al ejercicio de su autonomía.

Esa autonomía municipal, que el intendente Félix ya decretó siguiendo lo que manda la Constitución Nacional al respecto, significa la plena capacidad del municipio en orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, garantizando su funcionamiento y autodeterminación.

No es que San Rafael será “independiente”, sino que se dictará sus propias normas, podrá elegir a sus autoridades –y la forma, por ejemplo, crear el cargo de vice intendente-, y gestionar sus recursos.

La Carta Orgánica resulta necesaria a partir de la autonomía porque, actualmente, San Rafael se rige por la ley genérica de municipalidades.

alfredo cornejo omar felix 2025 El gobernador Alfredo Cornejo no estuvo de acuerdo con el intendente de San Rafael, Omar Félix, en el dictado de la autonomía municipal.

Lo que aseguran desde el oficialismo departamental para argumentar la necesidad de la reforma es que la realidad de San Rafael es particular respecto de la de otras jurisdicciones: posee una vasta extensión territorial (más de 31.000 km²) y más de 38 núcleos de población dispersos en 18 distritos.

La autonomía –explican- permitirá que trámites que hoy dependen de reparticiones provinciales en Mendoza (como la autorización para cortar un árbol seco, el sentido de las calles o la aprobación de loteos) se resuelvan localmente.

Además, permitiría al municipio tener un mayor control sobre sus ingresos, como de las regalías por la extracción de hidrocarburos, de las cuales hoy solo recibe declaraciones juradas sin capacidad de fiscalización directa.

En definitiva, con esta “constitución” San Rafael busca dejar de depender de algunas decisiones cotidianas que están centralizadas en el Gran Mendoza.

El pueblo de San Rafael tendrá la decisión final

Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia, que homologó un acuerdo conciliatorio entre la Municipalidad de San Rafael, la Fiscalía de Estado y otras partes interesadas, en la previa de las elecciones.

Ese acuerdo señala que para que la Carta Orgánica de San Rafael adquiera vigencia normativa, se necesitará obligatoriamente un referéndum.

Serán los ciudadanos del departamento, entonces, quienes decidan si habilitan o no el texto de la Carta Orgánica redactado por los convencionales.

Esa votación debe ser convocada junto con las próximas elecciones a concejales, es decir, las de 2027.

Por tanto, aunque los convencionales elegidos redacten la norma, su aplicación dependerá de la ratificación directa del pueblo de San Rafael en las urnas el año que viene.