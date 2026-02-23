El hombre infiel que engañó a su novia con su propia suegra: el video de la discordia

Justo detrás de ellos, sentada sobre una baranda, se encontraba la madre de la chica. Mientras el sujeto infiel simulaba estar plenamente conectado con su pareja, su mano derecha estaba ubicada en la entrepierna de su suegra, quien no solo permitía el contacto, sino que parecía disfrutar de la situación en total complicidad.

El veredicto de las redes

Como era de esperarse, el video generó una ola de indignación y rechazo. "No puedo creer el nivel de descaro", escribió un usuario en Facebook, mientras que otros se compadecieron de la joven, quien en el clip aparece sonriente, ajena por completo a la doble traición que estaba sufriendo en ese preciso instante.

Aunque el video original se grabó tiempo atrás, en 2021, en Estaos Unidos, la historia suele reflotar periódicamente como el ejemplo máximo de la "peor traición posible". Para muchos, el engaño de una pareja es un golpe duro, pero que la madre sea la cómplice y protagonista del acto eleva la situación a un nivel de toxicidad difícil de superar.

¿Se habrá enterado la joven después de que el video se hiciera viral? Es la pregunta que todos se hacen. Lo cierto es que, gracias a un testigo atento y a la potencia de las redes, este hombre y su suegra quedaron marcados para siempre como los protagonistas de uno de los engaños más insólitos de internet.