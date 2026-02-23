De un barco a la adopción: la ciudad de Europa que tiene un refugio de mascotas flotante

Lo que empezó como una iniciativa privada hoy es una fundación consolidada que atrae a visitantes de todo el mundo. Sin embargo, el "Barco de los Gatos" no es una atracción turística convencional; es un centro de adopción con reglas estrictas.

mascota, gato El barco alberga un máximo de 50 gatos para controlar el estrés.

Este refugio flotante es parte de un fenómeno mayor que estamos viendo en esta región de Europa. Al igual que sucede en Tiflis con sus perros "sagrados" protegidos por el Estado, en Ámsterdam la ciudad ha entendido que los animales sin hogar no son un problema, sino una responsabilidad.

El éxito del "Barco de los gatos"

El éxito del Poezenboot radica en la visibilidad. Al estar en un punto estratégico de la ciudad, el abandono deja de ser un problema oculto en la periferia para estar presente en el día a día de los ciudadanos. Algunas de las características más importantes son las siguientes: