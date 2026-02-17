La ciudad de América Latina que apunta a China para atraer el mercado turístico más grande del mundo

La secretaria de Turismo de Ciudad de México ha subrayado que este mercado no es solo importante por su tamaño, sino también por su valor económico. Los turistas de China registran un gasto promedio más alto que otros visitantes internacionales, con cifras que crecieron significativamente en el primer semestre de 2025.

Dentro de las acciones concretas, se incluyen rutas culturales temáticas, guías especializadas y capacitación para que quienes trabajan en turismo comprendan mejor las expectativas del visitante chino, asegurando una experiencia cálida y memorable desde el primer momento.

ciudad de mexico

Por qué es importante para esta ciudad de América Latina

La planificación también se entrelaza con eventos culturales, como festivales en torno al Año Nuevo Chino, que no solo atraen público local, sino que son una muestra del intercambio entre ambas culturas.

La importancia de esta estrategia va más allá de las cifras de visitantes:

Impulsa la economía local: más turistas significa mayor gasto en servicios, gastronomía, alojamiento y entretenimiento, generando derrama económica para la ciudad .

. Fortalece la presencia global de la capital: acercarse a China , uno de los mercados emisores de turismo más grandes del mundo posiciona a Ciudad de México como un destino competitivo a nivel internacional.

, uno de los mercados emisores de turismo más grandes del posiciona a de como un destino competitivo a nivel internacional. Promueve el intercambio cultural: al integrar festivales, exposiciones y experiencias temáticas vinculadas con la cultura china, se fomenta una comprensión profunda entre pueblos, enriqueciendo el tejido social de la ciudad.

Más que cifras, se trata de construir puentes. Ciudad de México sabe que el turismo no solo mueve economías, sino que también une historias, encuentra puntos de conexión entre culturas distantes y transforma visitantes en amigos. Y en ese viaje de ida y vuelta, el mundo se vuelve un lugar un poco más cercano.