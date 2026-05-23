Axel Kicillof mueve fichas en el interior y confirmaron que abrirán la primera sede partidaria en Mendoza

Axel Kicillof, presidente del PJ bonaerense El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Desde el espacio remarcaron que la intención no es construir una estructura cerrada ni limitada a un grupo reducido. “Si logramos abrirla no va a ser para achicar ni ser egocéntricos, sino para que todos puedan participar”, explicó Aveiro.

La idea del kicillofismo mendocino es sumar representación de distintos sectores sociales, sindicales y profesionales. En ese sentido, señalaron que la CTA podría formar parte del armado local debido al alineamiento de la central sindical nacional con Kicillof.

También anticiparon que el espacio buscará incorporar referentes vinculados a áreas como salud, deportes, mujeres y distintas actividades sociales y territoriales. “Axel desde su equipo dispara raíces por todos lados. En cada ámbito siempre va a haber referentes”, resumió el diputado nacional.

martin aveiro Martín Aveiro y Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. La foto fue sacada en una reunión para terminar de delimitar el armado de Kicillof en Mendoza.

Axel Kicillof y el armado en el interior

Kicillof comenzó a mover fichas fuera de Buenos Aires con el objetivo de construir una estructura nacional propia con proyección presidencial a un año de las elecciones. Bajo el sello de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el mandatario busca desembarcar políticamente en todas las provincias y Mendoza ya aparece dentro del mapa de expansión.

La estrategia del kicillofismo combina armado territorial, referentes sectoriales y construcción política propia en medio de la disputa interna que atraviesa el peronismo nacional.

Quienes encabezan esa avanzada son algunos de los dirigentes de mayor confianza del gobernador, como Andrés Larroque, Carlos Bianco y Cristina Álvarez Rodríguez, encargados de tender puentes y consolidar espacios aliados en distintas provincias.

axel kicillof y gildo insfran El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a su par de Formosa, Gildo Insfrán.

La primera parada del tour federal fue Formosa, donde Gildo Insfrán recibió a Kicillof. Allí también participaron funcionarios bonaerenses vinculados al núcleo duro del MDF.

El movimiento no es casual. En el entorno del gobernador entienden que “no alcanza con Buenos Aires” y que el armado necesita volumen político nacional para transformarse en una alternativa real dentro del peronismo. Esa idea fue explicitada por el propio Kicillof días atrás durante un plenario del MDF en Ensenada.

“No alcanza con la Provincia de Buenos Aires. No alcanza con el peronismo. No alcanza con resistir u oponerse”, planteó el mandatario bonaerense frente a la militancia, al tiempo que pidió construir “una alternativa política” frente al gobierno de Javier Milei.

En Mendoza, el armado ya empezó a tomar forma. Dirigentes locales vinculados al espacio, como Flor Destéfanis y Gerardo Vaquer, confirmaron que avanzan en la apertura de una sede partidaria y en la incorporación de referentes sindicales, sociales y territoriales.

En territorio bonaerense, Kicillof se apoya en intendentes, ministros y organizaciones como Barrios de Pie o sectores del Movimiento Evita para darle volumen al MDF.

axel kicillof y movimiento evita

La construcción federal también aparece atravesada por otro elemento: la tensión con Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora.

Aunque el gobernador evita romper públicamente con el kirchnerismo, en los últimos años comenzó a marcar diferencias políticas y electorales. El desdoblamiento de las elecciones bonaerenses y la disputa por el control del PJ provincial fueron algunos de los movimientos que evidenciaron esa autonomía creciente.

En paralelo, el MDF empezó a sumar figuras propias dentro del peronismo nacional. Entre quienes orbitan cerca del armado aparecen dirigentes como Jorge Taiana, Hugo Yasky, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero.