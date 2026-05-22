Si hay algo que caracteriza a Nathy Peluso (31) es su capacidad para reinventarse, pero esta vez el cambio traspasó lo puramente musical. En las últimas horas, la estrella argentina se convirtió en el centro de todas las miradas tras publicar un video en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral debido a su impactante transformación física.
Ningún Ozempic: Nathy Peluso reveló cómo hizo para cambiar radicalmente su figura
La cantante argentina sorprendió al publicar un video en el que se la ve absolutamente tonificada y saludable
En el clip, que ya acumula millones de reproducciones, se ve a Nathy Peluso bailando salsa con un top celeste y calzas grises, luciendo una figura súper tonificada, abdominales marcados y brazos muy trabajados. El asombro fue tal que la sección de comentarios se inundó de fanáticos incrédulos que se preguntaban cómo había logrado semejante cambio en tan poco tiempo.
El fantasma del Ozempic y una respuesta épica
Como suele ocurrir en las redes sociales, el drástico descenso de peso despertó especulaciones. La teoría que más fuerza cobró entre los internautas fue que la cantante había recurrido al Ozempic, la famosa inyección para la diabetes que se convirtió en el polémico secreto de Hollywood para adelgazar rápido.
Sin embargo, fiel a su estilo frontal, Nathy ya se había encargado de sepultar ese rumor de raíz mediante un descargo en sus redes: "Para las que estuvieron diciendo que yo si qué si Ozempic... no me entendieron. ¿Yo voy a dejar de comer? I'm not that bitch. O sea, después de todos estos años, ¿yo voy a dejar de comer? Mamita...", lanzó mirando desafiante a la cámara.
Nathy Peluso: la receta detrás de su figura
Lejos de los atajos médicos, la artista enumeró el fuerte esfuerzo físico y la alimentación que sostiene a diario para lograr su actual musculatura. "Gimnasio, cardio, peso, pilates, escalera, 10.000 pasos al día o más", detalló con orgullo sobre su rutina deportiva.
Además, echó por tierra el mito de que para estar en forma hay que pasar hambre y reveló cuáles son los alimentos clave de su dieta, rica en proteínas y carbohidratos complejos: "Pollo, pescado, espárragos, boniato, papa", enumeró. Para cerrar el tema, Peluso coronó su descargo con una frase fiel a su impronta: "¿Qué te pasa? ¡Yo soy una perra laburadora!", dejando en claro que sus resultados son puro producto de la constancia y el sudor.