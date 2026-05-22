Ningún Ozempic: Nathy Peluso reveló cómo hizo para cambiar radicalmente su figura

El fantasma del Ozempic y una respuesta épica

Como suele ocurrir en las redes sociales, el drástico descenso de peso despertó especulaciones. La teoría que más fuerza cobró entre los internautas fue que la cantante había recurrido al Ozempic, la famosa inyección para la diabetes que se convirtió en el polémico secreto de Hollywood para adelgazar rápido.

la verdad de la milanesa

Sin embargo, fiel a su estilo frontal, Nathy ya se había encargado de sepultar ese rumor de raíz mediante un descargo en sus redes: "Para las que estuvieron diciendo que yo si qué si Ozempic... no me entendieron. ¿Yo voy a dejar de comer? I'm not that bitch. O sea, después de todos estos años, ¿yo voy a dejar de comer? Mamita...", lanzó mirando desafiante a la cámara.

Embed - Nathy Peluso on Instagram: "LA VERDAAADDD d la MILANESAAAAA sean felicesss y muevan el esqueleto!! está permitidoooo mamasotaaas BENDICIONES LLENAS DE APETITO0o0O0oooo pleaseeeee" View this post on Instagram

Nathy Peluso: la receta detrás de su figura

Lejos de los atajos médicos, la artista enumeró el fuerte esfuerzo físico y la alimentación que sostiene a diario para lograr su actual musculatura. "Gimnasio, cardio, peso, pilates, escalera, 10.000 pasos al día o más", detalló con orgullo sobre su rutina deportiva.

Además, echó por tierra el mito de que para estar en forma hay que pasar hambre y reveló cuáles son los alimentos clave de su dieta, rica en proteínas y carbohidratos complejos: "Pollo, pescado, espárragos, boniato, papa", enumeró. Para cerrar el tema, Peluso coronó su descargo con una frase fiel a su impronta: "¿Qué te pasa? ¡Yo soy una perra laburadora!", dejando en claro que sus resultados son puro producto de la constancia y el sudor.