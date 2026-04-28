Las 5 fuentes de proteínas vegetarianas que hay que conocer

Las lentejas son un básico en la alimentación saludable por su accesibilidad y valor nutricional. Con 18 gramos de proteína por taza cocida, también ofrecen una gran cantidad de fibra que beneficia la salud intestinal y ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes. Aportan hierro y antioxidantes clave para el organismo.

3. Tofu y edamame

Derivados de la soja, el tofu y el edamame son considerados proteínas completas, ya que poseen todos los aminoácidos esenciales. Aportan entre 12 y 20 gramos de proteína por cada 100 gramos y son versátiles para cualquier receta dentro del vegetarianismo. El edamame, además, es especialmente rico en vitamina K y folatos.

4. Levadura nutricional

levadura nutricional La levadura nutricional es un complemento perfecto en una dieta vegetariana o vegana.

Este ingrediente es clave para la salud de los vegetarianos por su perfil nutricional fortificado. Además de que solo 16 gramos de levadura proporcionan 8 gramos de proteína, es una de las pocas fuentes vegetales que suele estar enriquecida con vitamina B12, esencial para el funcionamiento del sistema nervioso.

5. Semillas de cáñamo

Aunque menos conocidas en la alimentación tradicional, estas semillas contienen 9 gramos de proteína en solo tres cucharadas. Son ricas en ácidos grasos omega-3 y omega-6, los cuales benefician la salud cardiovascular y ayudan a reducir procesos inflamatorios en el cuerpo.