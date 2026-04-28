Las 5 fuentes de proteínas vegetarianas que hay que conocer

El mito de que las dietas sin carne carecen de nutrientes esenciales ha sido desmentido por la ciencia. Integrar fuentes vegetales de alta calidad no solo cubre los requerimientos diarios, sino que aporta fibra y minerales esenciales, así como proteínas.
1. Seitán
El seitán destaca por ser un alimento elaborado a base de gluten de trigo, lo que le otorga una densidad proteica similar a la de origen animal. Contiene aproximadamente 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, lo que lo convierte en una de las fuentes más potentes para el vegetarianismo. Es además una buena fuente de selenio y minerales como el fósforo.
2. Lentejas
Las lentejas son un básico en la alimentación saludable por su accesibilidad y valor nutricional. Con 18 gramos de proteína por taza cocida, también ofrecen una gran cantidad de fibra que beneficia la salud intestinal y ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes. Aportan hierro y antioxidantes clave para el organismo.
3. Tofu y edamame
Derivados de la soja, el tofu y el edamame son considerados proteínas completas, ya que poseen todos los aminoácidos esenciales. Aportan entre 12 y 20 gramos de proteína por cada 100 gramos y son versátiles para cualquier receta dentro del vegetarianismo. El edamame, además, es especialmente rico en vitamina K y folatos.
4. Levadura nutricional
Este ingrediente es clave para la salud de los vegetarianos por su perfil nutricional fortificado. Además de que solo 16 gramos de levadura proporcionan 8 gramos de proteína, es una de las pocas fuentes vegetales que suele estar enriquecida con vitamina B12, esencial para el funcionamiento del sistema nervioso.
5. Semillas de cáñamo
Aunque menos conocidas en la alimentación tradicional, estas semillas contienen 9 gramos de proteína en solo tres cucharadas. Son ricas en ácidos grasos omega-3 y omega-6, los cuales benefician la salud cardiovascular y ayudan a reducir procesos inflamatorios en el cuerpo.