Casa propia: cómo ser dueño de una vivienda del IPV y pagar $323.000 de cuota

Una casa propia es un deseo recurrente en muchas personas, principalmente en aquellas familias que se encuentran alquilando una vivienda o un departamento y quieren tener un techo propio que ya les quede. Una de las alternativas más viables para cumplir ese anhelo lo da el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) con uno de sus planes.
En la actualidad, el IPV tiene abierta la posibilidad de inscribirse en el plan Construyo Mi Casa y así acceder a una vivienda que puede ir desde los 55 metros cuadrados de superficie hasta los 140 metros cuadrados. En todos los casos, con cuotas accesibles y mucho más bajas que las que se pagan por créditos hipotecarios tomados en bancos.
Cómo es el plan de viviendas del IPV
El plan del IPV es Construyo Mi Casa. Se trata de la otorgación de un crédito para que las familias o personas que posean un lote o un sitio en el que construir puedan levantar su propia vivienda.
Las cuotas de este crédito del IPV dependen de los m2 que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en menos de $325.000.
Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa:
- 55 m²: $323.470 (ingreso mínimo requerido: $1.617.354)
- 69 m²: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)
- 80 m²: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)
- 100 m²: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)
- 120 m²: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)
- 140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)
Un punto a tener en cuenta es que el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares.
Requisitos para ingresar al plan de viviendas del IPV
Para acceder a este plan de viviendas del IPV, las personas deben poseer un terreno propio o adquirirlo dentro del período de ahorro de 36 meses. Además, debe poseer servicios de agua potable y energía eléctrica y el titular no debe tener otros inmuebles a su nombre.
Además, desde el IPV señalaron que si el lote donde se va a construir la casa estuviese en un barrio privado, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota correspondiente a la opción de 80 m².