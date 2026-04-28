Casa propia: cómo ser dueño de una vivienda del IPV y pagar $323.000 de cuota

Las cuotas de este crédito del IPV dependen de los m2 que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en menos de $325.000.

Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa:

55 m²: $323.470 (ingreso mínimo requerido: $1.617.354)

69 m²: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)

80 m²: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)

100 m²: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)

120 m²: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)

140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)

Un punto a tener en cuenta es que el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares.

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Requisitos para ingresar al plan de viviendas del IPV

Para acceder a este plan de viviendas del IPV, las personas deben poseer un terreno propio o adquirirlo dentro del período de ahorro de 36 meses. Además, debe poseer servicios de agua potable y energía eléctrica y el titular no debe tener otros inmuebles a su nombre.

Además, desde el IPV señalaron que si el lote donde se va a construir la casa estuviese en un barrio privado, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota correspondiente a la opción de 80 m².