Diego Maradona: filtraron las impactantes fotos de la casa donde murió

Nuevas fotografías del inmueble ubicado en Italia 5208 revelan las condiciones de un lugar que, según la fiscalía, distaba mucho de ser el centro de rehabilitación que un ídolo de su magnitud y un paciente de su complejidad requería.

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Diego Maradona: Una casa de paso con final definitivo

Diego llegó a Tigre con una promesa de recuperación. Tras ser operado de un hematoma subdural en la Clínica Olivos, el objetivo era doble: sanar la intervención neurológica y enfrentar un duro proceso de desintoxicación por su adicción al alcohol.

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El entorno del Diez proyectaba que para fines de enero de 2021, Maradona podría retomar su vida normal en Brandsen o incluso viajar a Cuba.

Bajo esa premisa de temporalidad, se eligió la propiedad de San Andrés. "Era una casa de paso", justifican desde su círculo íntimo, señalando que la ubicación se decidió por la cercanía con sus hijas Dalma, Gianinna y Jana. Sin embargo, lo que debía ser una estancia de dos meses se convirtió en un encierro de 14 días que culminó en el fatídico 25 de noviembre.

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A pesar de que la casa contaba con cuatro dormitorios en la planta alta donde pernoctaban allegados como su sobrino Johnny o su asistente Maxi, la movilidad reducida de Diego lo confinó a la planta baja.

Un playroom acondicionado a las apuradas se transformó en su habitación principal. Allí, entre una cama de dos plazas, una televisión de grandes dimensiones y un inodoro ortopédico para evitarle desplazamientos, el mejor jugador de la historia pasó sus últimas horas.

Diego Maradona: "Cabezón si vos veías dónde falleció Diego, te morís"

La precariedad del lugar fue denunciada por figuras cercanas, como Oscar Ruggeri, quien recordó las palabras de Claudia Villafañe durante el velatorio en Casa Rosada: "Cabezón, si vos veías dónde falleció Diego, te morís".

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Mientras el contrato de alquiler, firmado por Jana por 16.000 dólares, tenía fecha de vencimiento, la salud de un Maradona "rebelde" y depresivo se deterioraba en una galería donde tomaba mate y jugaba a las cartas, sin saber que aquel sería su último campo de juego.