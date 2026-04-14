Juicio por la muerte de Diego Maradona: quiénes son y de qué se acusa a los 7 imputados

Este "escándalo judicial" no solo dilató los tiempos, sino que aumentó la presión sobre el nuevo tribunal, que deberá actuar bajo el escrutinio constante de la opinión pública y la familia del astro.

Los siete imputados bajo la lupa por la muerte de Diego Maradona

La fiscalía sostiene la hipótesis de un "homicidio simple con dolo eventual", argumentando que los profesionales de la salud sabían que Maradona podía morir y, aun así, no hicieron nada para evitarlo.

Los siete acusados que enfrentan el banquillo son:

Leopoldo Luque: el neurocirujano y médico de cabecera, señalado como el principal responsable de la estrategia de cuidados.

el neurocirujano y médico de cabecera, señalado como el principal responsable de la estrategia de cuidados. Agustina Cosachov: la psiquiatra a cargo de la medicación y el estado mental de Diego.

la psiquiatra a cargo de la medicación y el estado mental de Diego. Carlos Díaz: psicólogo clínico.

psicólogo clínico. Nancy Forlini: médica coordinadora de la prepaga encargada de la internación domiciliaria.

médica coordinadora de la prepaga encargada de la internación domiciliaria. Mariano Perroni: coordinador de los enfermeros de la empresa privada.

coordinador de los enfermeros de la empresa privada. Ricardo Almirón: enfermero que estuvo presente en las horas previas al deceso.

enfermero que estuvo presente en las horas previas al deceso. Gisella Madrid: enfermera del turno mañana, cuyo testimonio ha sido uno de los más contradictorios durante la etapa de instrucción.

Las claves del proceso

El tribunal deberá analizar miles de mensajes de WhatsApp, peritajes médicos y testimonios que sugieren una atención "deficiente y temeraria". Según la acusación, la vivienda de Tigre no contaba con los elementos mínimos para una internación de riesgo, como un desfibrilador o acceso rápido a una ambulancia.

"Se lo dejó a su suerte", es la frase que resuena en el expediente y que los abogados de la familia —Dalma, Gianinna y el resto de los herederos— buscarán probar para lograr una condena efectiva que podría oscilar entre los 8 y 25 años de prisión.

Se espera que las audiencias se extiendan durante varios meses, convirtiéndose en uno de los casos judiciales de mayor impacto mediático en la historia reciente de Argentina.